Niemiecki sąd: Łowienie żywności ze śmietnika może być karalne

Ludzie, którzy chcą wykorzystać żywność wyrzucaną na śmietnik przez supermarkety, muszą nadal liczyć się z tym, że zostaną skazani za kradzież. Dwie studentki z Górnej Bawarii złożyły skargę konstytucyjną na orzeczenia sądów niższej instancji, ale trybunał w Karlsruhe nie przyznał im racji.

Sąd orzekł, że w świetle prawa karnego rolą ustawodawcy jest również ochrona własności nawet rzeczy bezwartościowych ekonomicznie.

Praca społeczna i grzywna

Dwie freeganki wyławiały nocą owoce, warzywa i jogurty ze śmietnika supermarketu w Olching koło Monachium. Chciały zaprotestować w ten sposób przeciwko temu, że sklepy masowo wyrzucają nadająca się jeszcze do jedzenia żywność. Ponieważ kontener z odpadami był zamknięty i gotowy do wywózki, sąd rejonowy w Fürstenfeldbruck skazał studentki za kradzież na osiem godzin pracy społecznej i grzywnę w wysokości 225 euro w zawieszeniu. Bawarski Sąd Najwyższy utrzymał w mocy ten wyrok w październiku ub.r.

Przy wsparciu Towarzystwa Obrony Praw Wolnościowych (GFF) freeganki złożyły skargę konstytucyjną na wyrok skazujący za kradzież w listopadzie 2019 roku.

Inicjatywa przeciwko marnotrawstwu bez skutku

Sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego zarazem nawoływali jednak do podjęcia decyzji politycznej: do ustawodawcy należy wiążące ustalenie obszarów działań przestępczych.

Towarzystwo Ochrony Praw Wolnościowych zareagowało rozczarowaniem i zaapelowało do polityków.

- Wykorzystanie jadalnej żywności jest społecznie pożądane ze względu na niedostatek zasobów - powiedział członek zarządu Boris Burghardt. - Nadal jesteśmy przekonani, że wyrzucanie żywność nie zasługuje na ochronę karną, ponieważ prawo karne służy karaniu społecznie szkodliwych zachowań. - Teraz polityka musi przeciwdziałać marnowaniu żywności.

„Ratowanie żywności” jako środek walki z marnotrawieniem jedzenia jest politycznie kontrowersyjny. Latem 2019 roku na konferencji ministrów sprawiedliwości krajów związkowych nie powiodła się inicjatywa Hamburga, by „łowienie żywności” uczynić bezkarnym.

Według GFF sankcje karne w krajach związkowych zależą w dużej mierze od indywidualnego przypadku, na przykład od tego, czy kontener znajduje się na terenie supermarketu czy też jest otwarty przy ulicy. Według tej organizacji co roku w Niemczech marnuje się około 18 milionów ton żywności. Jednak nadal nie ma jasnych wskazówek, jak unikać tego marnowania żywności - inaczej niż na przykład we Francji, gdzie od 2016 r. supermarkety są zobowiązane do przekazywania niesprzedanej żywności lokalnym bankom żywności lub innym organizacjom non-profit; naruszenie tego nakazu może skutkować karami.

