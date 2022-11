Niemiecki przemysł: gwałtowny spadek zamówień

Według wstępnych danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego liczba nowych zamówień we wrześniu zmalała o cztery procent w porównaniu z sierpniem 2022 roku. Jak zapewnił urząd, uwzględnione zostały przy tym zarówno zjawiska sezonowe, jak i kalendarzowe.

To już drugi z rzędu spadek i najsilniejszy zastój od marca. Wprawdzie analitycy spodziewali się spadku, ale tylko o 0,5 procent. Tymczasem z pominięciem dużych zamówień spadek ten jest większy i wynosi 3,9 procent. W porównaniu z wrześniem 2021 roku liczba zamówień we wrześniu 2022 roku po uwzględnieniu efektów kalendarzowych była mniejsza o 10,8 procent. Jednak na wyjątkowo dużą ilość zamówień we wrześniu 2021 roku wpływ miał efekt nadrabiania zaległości z powodu pandemii koronawirusa przy jednoczesnym silnym niedoborze półproduktów.

Niemiecka gospodarka wkracza w recesję

Jak podało Niemieckie Ministerstwo Gospodarki obecna sytuacja wynika z załamania popytu zagranicznego. O ile zamówienia krajowe odnotowały dodatkowy lekki wzrost, o tyle zamówienia z zewnątrz wyraźnie spadły. Przy tym zamówienia z krajów spoza strefy euro zmniejszyły się o 0,63 procent, a z krajów należących do obszaru wspólnej waluty o 8,0 procent.

Dotychczasowe rekordowe wartości zamówień, które były efektem nadrabiania zaległości po pandemii dobiegają końca, poinformował niemiecki resort gospodarki. Szczególnie dotkliwie odczuwa to przemysł motoryzacyjny. Zamówienia spadły tam o 9,0 procent. Równie mocno problem ten dotknął przemysł maszynowy, który odnotował spadek zamówień rzędu 8,1 procent. Według ministerstwa perspektywy dla koniunktury w przemyśle pozostają ponure ze względu na wysokie ceny energii, które są coraz bardziej przenoszone na konsumentów.

Z aktualnego sondażu dotyczącego koniunktury, który przeprowadził Związek Izb Przemysłowo-Handlowych DIHK wynika, że w związku z niepewną sytuacją firmy zmuszone są do ograniczenia inwestycji. A to zdaniem eksperta DIHK Juppa Zenzena obniża popyt zwłaszcza na świadczenia wcześniejsze oraz na dobra kapitałowe.

„Jeśli w krajach G7 sprawy nie idą już tak gładko, a Chiny również są nękane przez spowolnienie gospodarcze, to w końcu mniej zostanie również dla niemieckiego przemysłu” – komentuje ekonomista VP Banku Thomas Gitzel załamanie we wrześniu napływu zamówień do Niemiec.

(DPA, AfP/jar)

