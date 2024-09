Niemiecki MSZ do Trumpa: „Nie jemy kotów i psów”

Po debacie telewizyjnej między kandydatami na prezydenta USA niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zażartowało sobie z Donalda Trumpa.

Debata telewizyjna Trump-Harris Zdjęcie: Mario Tama/Getty Images

Trump: zjadają koty i psy

Podczas debaty telewizyjnej z kadydatką Demokratów Kamalą Harris Republikanin Donald Trump mówił o imigrantach z Haiti zjadających rzekomo psy i koty mieszkańców Springfield w stanie Ohio. „Oni jedzą psy. Ci ludzie przyjechali i jedzą koty. Jedzą zwierzęta domowe ludzi, którzy tam mieszkają” – powiedział Trump. Harris roześmiała się i potrząsała głową. Moderatorka pojedynku zaznaczyła, że nie było żadnych wiarygodnych doniesień o tym, ale Trump odpowiedział, że widział w telewizji wywiady z ludźmi, którzy mówili o porwaniu i zjedzeniu ich psów.

Niemcy a elektrownie

W telewizyjnym pojedynku Trump, mówiąc o transformacji energetycznej nawiązał do Niemiec. Powiedział, że Harris chce zaprzestać szczelinowania i wykorzystania paliw kopalnych, a to są te rzeczy, które czynią USA silnymi. „Niemcy tego spróbowały i w ciągu roku powróciły do budowy normalnych elektrowni. My jeszcze tak daleko nie jesteśmy” – powiedział.

Niemieckie MSZ odpowiedziało na to: „Czy to się podoba, czy nie: niemiecki system energetyczny jest w pełni sprawny, z ponad 50-procentowym udziałem odnawialnych źródeł energii. Zamykamy – a nie budujemy – elektrownie węglowe i jądrowe. Węgiel zniknie z sieci najpóźniej do 2038 roku” – napisało ministerstwo na X. Na końcu zamieściło dopisek: „Poza tym nie jemy kotów i psów”.

