Niemiecki MSZ apeluje do Rosji ws. Nawalnego

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas zażądał od Rosji natychmiastowego zapewnienia Aleksiejowi Nawalnemu odpowiedniej opieki medycznej. „Z wielkim niepokojem śledzimy fakt, że stan zdrowia Aleksieja Nawalnego nadal się pogarsza” – powiedział Maas dziennikowi „Bild”. Jego prawo do opieki medycznej musi być „bezzwłocznie zapewnione” – podkreślił szef niemieckiej dyplomacji.

Żądanie to zostało już w piątek, 16 kwietnia, przekazane rosyjskiemu ambasadorowi – podaje „Bild” w poniedziałkowym (19.04.2021) wydaniu, powołując się na niemieckie MSZ.

Grozi zatrzymanie pracy serca

Sytuacją Nawalnego zajmą się obradujący w poniedziałek w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych UE.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia Nawalnego jego lekarze ostrzegają przed zatrzymaniem akcji serca. 44-letni Nawalny przystąpił do strajku głodowego, domagając się właściwej opieki medycznej. Skarżył się na silny ból pleców oraz drętwienie rąk i nóg.

W sobotę, 17 kwietnia, jego osobista lekarka Anastazja Wasiljewa i trzech innych lekarzy, w tym kardiolog, zażądali dostępu do uwięzionego Nawalnego. Ze względu na krytyczny poziom potasu grożą mu „w każdej chwili” ograniczenie funkcji nerek i poważne problemy z rytmem serca.

Leczenie w Berlinie

W sierpniu 2020 r. Aleksiej Nawalny, zaliczany do największych krytyków prezydenta Rosji Władimira Putina, przeżył próbę otrucia go bojowym środkiem paralityczno-drgawkowym nowiczok.

Po ataku, za który obwinia on Kreml, został przewieziony do Niemiec i poddany leczeniu w berlińskim szpitalu Charité. Po powrocie do Rosji w styczniu br. został aresztowany i skazany na 2,5 roku więzienia.

