Niemiecki minister zdrowia ostrzega: „Może brakować leków“

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn obawia się, że z powodu epidemii koronawirusa Covid-19 w Europie zabranie leków. Epidemia doprowadziła bowiem do wstrzymania w Chinach produkcji ważnych składników, co za kilka tygodni może już doprowadzić do niedostatku lekarstw – powiedział Spahn przed spotkaniem ministrów zdrowia krajów UE w Brukseli. Dodał, że Komisja Europejska musi przeanalizować sytuację i zaproponować rozwiązania.

Zapasy coraz mniejsze

Na całym świecie branża farmaceutyczna jest uzależniona w wytwarzania substancji czynnych w Chinach.

Już kilka dni temu eksperci ostrzegali, że spowodowany wirusem Covid-19 zastój produkcji w Chinach może prowadzić także w Niemczech do braku antybiotyków. Ponieważ w prowincji Hubei, szczególnie dotkniętej epidemią, unieruchomiono produkcję substancji czynnych, szybko zmniejszają się zapasy substancji służących do dalszego przetworzenia. Przy dłuższej przerwie grożą problemy z dostawą leków.

UE walczy z koronawirusem

Posiedzenie ministrów zdrowia krajów UE zostało zwołane z niewielkim wyprzedzeniem. Celem rozmów jest koordynacja 27 krajów UE w walce z koronawirusem.

W Chinach gwałtownie wzrosła liczba zachorowań

Do tej pory w Europie jest niewiele przypadków zachorowań. W Niemczech odnotowano 16. Kraje UE chcą się jednak przygotować na ewentualny wzrost liczby chorych.

Według ministra Spahna koordynacja na szczeblu unijnym musi dotyczyć też kontroli wjazdu. – Potrzebna jest decyzja, czy i ewentualnie jakie środki podejmiemy na lotniskach w UE – powiedział niemiecki minister.

W Niemczech piloci muszą już informować o ewentualnych przypadkach infekcji. Pozostaje pytanie, czy należy też pytać pasażerów o ich kontakt z chorymi lub zagrożonymi osobami w Chinach.

Spahn domaga się także większego zaangażowania finansowego UE w walce z nowym koronawirusem. Środki miałyby pochodzić z puli w budżecie unijnym przeznaczonej na prowadzenie badań.

Gwałtowny wzrost

Tymczasem w Chinach gwałtownie wzrosła liczba zachorowań wywołanych wirusem. W prowincji Hubei zarejestrowano prawie 15 tys. nowych przypadków. Dzień wcześniej było jeszcze zaledwie 1638 nowych infekcji. Chińskie władze tłumaczą to zmianą metody w kwalifikacji chorych.

O 242 przypadki (dwukrotny wzrost) powiększyła się też w tej prowincji liczba ofiar śmiertelnych. Obecnie na chorobę płuc wywołaną nowym wirusem zmarło w tym regionie 1310 osób.

dpa/dom