Niemiecki minister: Szczepienia dla nastolatków możliwe do końca wakacji

Czy w raz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ruszą szczepienia na COVID-19 dla dzieci i młodzieży? Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn tego nie wyklucza. W rozmowie z radiem Deutschlandfunk ocenił we wtorek (11.05.2021), że do końca letnich wakacji możliwe będą szczepienia osób z grupy od 12. do 18. roku życia. Zastrzegł, że zależy to jednak w pierwszej kolejności od tego, czy szczepionka zostanie dopuszczona dla tej grupy wiekowej. – Europejska Agencja ds. Leków (EMA) powiedziała już, właśnie dziś, że – o ile nie wydarzy się nic nieprzewidzianego – to pod koniec maja lub na początku czerwca może się to udać – zauważył Spahn.

Szczepienia w szkołach

Dodał, że rząd federalny i kraje związkowe już uzgodniły, że gdy będzie zielone światło EMA, szczepienia młodzieży będą prowadzone w szkołach i w centrach szczepień. W ten sposób do końca wakacji wszyscy młodym mieszkańcom Niemiec od 12 do 18 lat będzie można zaproponować szczepionkę na COVID-19 i zaszczepić ich przynajmniej jedną dawką, ocenił Spahn. Wówczas – dodał – szkoły będą mogły powrócić do pracy w bardziej normalnym trybie.

W UE szczepionki na COVID-19 dopuszczone zostały na razie wyłącznie dla osób dorosłych. Tylko preparat BioNTech/Pfizer można podawać już nastolatkom od 16. roku życia, zaś pozostałe szczepionki osobom od 18 lat. Producenci od kilku miesięcy testują szczepionki także wśród dzieci.

BioNTech pod koniec kwietnia złożył wniosek do EMA o dopuszczenie swojego preparatu do stosowania u dzieci powyżej 12. roku życia. Szefowa EMA Emer Cooke zakłada, że decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu kilku tygodni. - W tej chwili czerwiec jest celem, który wyznaczyliśmy sobie jeśli chodzi o dopuszczenie (szczepionki). Sprawdzimy, czy uda nam się przyśpieszyć i wydać decyzję do końca maja – powiedziała Cooke w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Handelsblatt”. Gdy europejska agencja da zielone światło, kraje UE zdecydują kto i kiedy będzie mógł otrzymać szczepionkę.

Kanada i USA już szczepią nastolatków

Tymczasem w zeszłym tygodniu w Kanadzie, i w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych już dopuszczono w trybie nadzwyczajnym szczepionkę BioNTech/Pfizer także u młodzieży i dzieci powyżej 12 lat. Pierwsze szczepienia rozpczną się już w czwartek, 13 maja. – Jeżeli chcecie, jako rodzice, chronić swoje dziecko albo jesteście młodymi osobami, zainteresowanymi szczepieniem, to dzisiejszą decyzją zbliżyliśmy się o krok do tego celu – oświadczył prezydent USA Joe Biden.

Zaapelował do władz stanowych, by niezwłocznie udostępniły szczepionkę dzieciom i młodzieży.

COVID-19 u dzieci też może być groźny

Według oficjalnych danych w USA dotychczas 46 procent mieszkańców otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19. Tempo szczepień bardzo jednak zwolniło, od kiedy w połowie kwietnia osiągnięto najwyższą liczbę podanych dawek – ponad 3,3 mln dziennie. Obecnie dziennie podaje się w USA około 2,1 miliona dawek szczepionek.

Eksperci obawiają się, że wielu rodziców niechętnie będzie szczepić swoje dzieci, zwłaszcza, że te zazwyczaj przechodzą COVID-19 łagodnie. Jednak znane są również ciężkie przypadki zakażenia koronawirusem u dzieci, a także śmiertelne. Zakażenie może także prowadzić do rozwinięcia niebezpiecznego pediatrycznego wieloukładowego systemu zapalnego PIMS, który może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego.

