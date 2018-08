Niemiecki kardynał: „Solidarność” zawsze mnie fascynowała

Niemiecki hierarcha przyjechał do Gdańska na zaproszenie prezydenta miasta Pawła Adamowicza, by uczcić rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich i oddać hołd „Solidarności”. – Jestem pod wielkim wrażeniem. Walkę „Solidarności” śledziłem już jako młody ksiądz. To było coś, co mnie zawsze fascynowało i inspirowało – mówił kardynał po zwiedzeniu wystawy w Europejskim Centrum Solidarności. Jak dodał, jest wzruszony tym, jaką rolę w walce o wolność odegrał św. Jan Paweł II i Kościół katolicki. – To pokazuje jak Kościół katolicki potrafił połączyć ludzi i wesprzeć ich w walce o wolność – podkreślił.

Dziedzictwo „Solidarności”

Kardynał Reinhard Marx, który rozpoczął wizytę w Gdańsku od mszy w legendarnym kościele św. Brygidy koncelebrowanej wspólnie z arcybiskupem metropolitą gdańskim Sławojem Leszkiem Głódziem, zaznaczył, że wolność i solidarność pozostają dziedzictwem, które powinno otwierać także perspektywy na przyszłość. – Nie można zrozumieć dzisiejszej historii Polski bez „Solidarności”. To dziedzictwo opiera się na przesłaniu: walkę o wolność trzeba prowadzić na nowo każdego dnia i musimy być solidarni – zaznaczył kardynał.

Spotkanie z Lechem Wałęsą

Przewodniczący niemieckiego Episkopatu pomodlił się i złożył wieniec pod pomnikiem Stoczniowców z napisem po polsku i po niemiecku „za wolność Waszą i naszą”. Wcześniej spotkał się z legendarnym przywódcą „Solidarności” Lechem Wałęsą, z którym rozmawiał m.in. o zjawisku populizmu w Europie.

W programie wizyty kardynała Marxa w Polsce jest także wykład i udział w dyskusji panelowej w Europejskim Centrum Solidarności. Na piątek 31 sierpnia planowane jest w Poznaniu spotkanie z przewodniczącym Episkopatu Polski abp Stanisławem Gądeckim, a także wspólne nabożeństwo za ofiary II wojny światowej.