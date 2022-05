Niemiecki handel z Europą Środkową i Wschodnią. Polska liderem

Mimo spowodowanego wojną spadku handlu z Rosją, Ukrainą i Białorusią niemiecka gospodarka odnotowuje wzrost obrotów w handlu z Europą Środkową i Wschodnią.

Eksport do 29 państw wzrósł w pierwszym kwartale o 9,8 procent (w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku) do prawie 67 mld euro – wynika z danych Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki. Import z tego regionu do Niemiec wzrósł w okresie od stycznia do marca o 14,6 procent, osiągając 69,2 mld euro.

– Po koronakryzysie niemiecka gospodarka skorzystała po części z silnego ożywienia gospodarczego w tych krajach – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki, Cathrina Claas-Muehlhaeuser. Zaznaczyła jednak, że po bardzo dobrym pierwszym kwartale „wojna, ale i globalne problemy związane z łańcuchem dostaw, mogą w dalszej części roku doprowadzić w coraz większej grupie krajów Europy Środkowej i Wschodniej do spowolnienia gospodarczego”.

Tendencja spadkowa przyspieszy

W osiągnięciu lepszych wyników przeszkodziła rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego i doprowadziła do sankcji wobec Moskwy oraz wycofania się wielu niemieckich firm. W związku z tym eksport do Rosji spadł w pierwszym kwartale tego roku o 10 proc. do poziomu poniżej 5,5 mld euro.

Eksport do ogarniętej wojną Ukrainy spadł o 7,4 proc. (do nieco ponad 1,1 mld euro), a do sojuszniczej z Rosją Białorusi – o 10,7 proc. (do ok. 228 mln euro). – Sankcje, problemy logistyczne i finansowe oraz wycofywanie się coraz większej liczby niemieckich firm z tych rynków zostawiają wyraźne ślady – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji. – W najbliższych miesiącach tendencja spadkowa będzie się nasilać. Tylko w marcu sam eksport do Ukrainy spadł o 46 proc., a do Rosji o 58 proc., na Białoruś o prawie połowę.

Polska na pierwszym miejscu

Zdecydowanie najważniejszym klientem niemieckiej gospodarki w Europie Środkowej i Wschodniej jest Polska. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku eksport z Niemiec do Polski wzrósł o prawie 13 proc. do ponad 21 mld euro.

Na drugim miejscu plasują się Czechy. Eksport do tego kraju wzrósł o 18,6 procent do 13,4 mld euro. Trzecim co do wielkości rynkiem eksportowym na wschodzie są Węgry – niemiecki eksport tam wzrósł o 7,3 proc. do około 7,5 mld euro.

(RTR/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>