Niemiecki generał o zbrojeniach Rosji: sytuacja jest poważna

Generał Carsten Breuer po raz kolejny ostrzega, że Rosja szybko zwiększa swoje zdolności wojskowe i za kilka lat może być gotowa do ataku na NATO. Podczas wizyty w Akademii Dowódczej Bundeswehry określił rok 2029 jako możliwy przełomowy moment.

W rozmowie z niemieckim dziennikiem „Sueddeutsche Zeitung” (08.07.24) Breuer stwierdził, że taki jest wynik analiz prowadzonych przez wojskowych w Niemczech oraz innych krajach sojuszniczych. Wskazują na to także powszechnie dostępne informacje. – Rosja rozbudowuje obecnie swoje możliwości daleko poza to, czego potrzebuje w wojne napastniczej przeciwko Ukrainie – powiedział gazecie.

Jak Niemcy modernizują wojsko? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jak tłumaczy, Rosja powiększa personel sił zbrojnych i chce mieć 1,5 miliona żołnierzy, czyli więcej niż cała Unia Europejska. – Powinniśmy traktować poważnie to co Putin wyłożył w przemówieniach i dokumentach. Gdy zbierzemy razem wszystkie informacje to atak na terytorium NATO byłby możliwy w okresie od pięciu do ośmiu lat – ocenił.

„Musimy być gotowi”

Niemiecki wojskowy apeluje, aby nie tracić czasu i działać na rzecz wiarygodnego odstraszania. – Tak, sytuacja jest poważna. Rosja, decyzją Dumy, przestawiła się na gospodarkę wojenną. Produkcja broni została mocno rozruszana – powiedział gazecie.

Breuer zauważył, że Rosja nie złomuje już swoich starych czołgów, tylko wykorzystuje ich części do produkcji nowych. Dzięki temu z rosyjskich taśm produkcyjnych może zjeżdżać nawet do półtora tysiąca czołgów rocznie. – Jeśli weźmiemy pięć największych natowskich armii w Europie, to mają one na stanie połowę tego, co Rosja może dostarczyć rocznie w kwestii czołgów. Musimy być przygotowani – zaznaczył.

„Inna racjonalność Putina”

Zapytany o to, dlaczego Rosja miałaby w ogóle ryzykować śmiertelnie niebezpieczną konfrontację z NATO Breuer odpowiada, że rosyjski przywódca Władimir Putin uważa zachodni model społeczny za zagrożenie dla rosyjskiego systemu władzy. – Jego cały reżim zacząłby się chwiać, gdyby zaczęły szerzyć sę demokracja, wolność i praworządność. Poza tym już wiele razy udowodnił, że kieruje nim inny rodzaj racjonalności – ocenił.

Zdaniem Breuera to dobrze, że rząd Olafa Scholza przeforsował specjalny fundusz na rzecz modernizacji Bundeswehry o wartości 100 miliardów euro. Problem w tym, że te środki zostały już rozdysponowane. Dlatego opowiada się on za stale rosnącym budżetem obronnym Niemiec, aby nie tylko móc kupić nowy sprzęt, ale także móc szkolić żołnierzy i planować kolejne zakupy.

Breuer zwraca też uwagę, że w przypadku konfrontacji z Rosją Niemcy staną się głównym hubem, którym transportowany będzie sprzęt na wschodnią flankę NATO. Infrastruktura drogowa czy kolejowa na tym kierunku jest jednak w kiepskim stanie. – Z pewnością trzeba tam więcej inwestować w wytrzymałą infrastrukturę – dodał.