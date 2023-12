Niemiecki biznes z nadzieją o „Polsce: Liczymy na ożywienie”

„Wraz z pojawieniem się nowego rządu Tuska liczymy na ponowne ożywienie w dwustronnych stosunkach gospodarczych” – przyznaje Cathrina Claas-Muehlhaeuser, przewodnicząca Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki. „Ten niemiecko-polski motor gospodarczy może ponownie stać się dla Europy czynnikiem wyznaczającym tempo” – liczy.

Jak mówi, Polska to dla niemieckich inwestorów biznesowy cel, który gwarantuje szybkie i pewne dostawy. Poprzez konstruktywny dialog z nowym rządem premiera Donalda Tuska z Berlinem i Brukselą te mocne strony znów zaczęłyby pracować. „Już odczuwamy wzrost zainteresowania firm niemieckich Polską” – dodaje Claas-Muehlhaeuser.

Nearshoring sprzyja inwestycjom w Polsce

Zgadza się z nią szef ds. handlu zagranicznego czyli Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. „Prawdopodobnie znaczenie stosunków niemiecko-polskich w nadchodzących latach będzie rosnąć” – mówi Volker Treier. „Przemawia za tym fakt, że firmy w obu krajach mają podobne interesy związane z nowymi łańcuchami dostaw i rozwiązaniami ogólnoeuropejskimi, jak transformacja energetyczna, elektromobilność i cyfryzacja.”

Jak dodaje Treier wzajemne inwestycje wspiera też obecny trend: Nearshoring. Oznacza to, że firmy ze względu na ryzyko geopolityczne inwestują mniej w dalekich lokalizacjach, a chętniej w krajach sąsiadujących i zaprzyjaźnionych.

Polska i Niemcy: handel i inwestycje

Polska jest już zdecydowanie najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec w Europie Wschodniej i piątym najważniejszym handlowym na świecie, przed Wlk. Brytanią czy Włochami.

Niemieccy politycy o rządzie Tuska To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

W 2022 między krajami wymieniono towary o wartości niemal 170 mld euro. Niemcy eksportują głównie produkty chemiczne, maszyny i pojazdy i i produkty elektrotechniczne – w 2022 o łącznej wartości niemal 91 mld euro. Importują z Polski produkty elektrotechniczne, pojazdy i ich części, maszyny i żywność za łącznie 77 mld euro.

Według Komisji niemieckie firmy zainwestowały w Polsce ponad 37 mld euro (wg DIHK to ok. 41 mld) i stworzyły około 450 tys. miejsc pracy. Polskie inwestycje w Niemczech to ok. 2,3 mld euro. W Polsce aktywnie działa ok. 5,5 tys. niemieckich firm, w Niemczech – ok. 1,5 tys. polskich.

Członkostwo w UE, bliskość geograficzna, dobrze wykształceni i zmotywowani pracownicy, a także dynamiczny rozwój gospodarczy sprawiają, że Polska to dla niemieckiego przemysłu od dekad bardzo atrakcyjna lokalizacja.

Ok. 28 proc. polskiego eksportu trafia do Niemiec, a od niemieckich klientów zależy w Polsce około 1,2 mln miejsc pracy. Z kolei polskie firmy w Niemczech zatrudniają ok. 10 tys. pracowników.

(RTR/mar)

