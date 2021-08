Niemiecka prasa: Wyciągnąć wnioski z blamażu Zachodu w Afganistanie

W „Koelner Stadt-Anzeiger” czytamy: „Zamiast – jak planowano – budować umiarkowanie funkcjonujące państwo z na wpół demokratycznym obliczem, Zachód pozostawił po sobie katastrofę dla tamtejszej ludności, a sam sobie zgotował poważny problem z uchodźcami. Polityka niemiecka niezmiennie unika prawdy. Nikt nie może powiedzieć, że nie mógł wiedzieć. Nawet spojrzenie na podejście innych krajów do swoich lokalnych współpracowników obnaża niemiecką porażkę. Afganistan już teraz ugina się pod ciężarem ponad pół miliona nowych uchodźców wewnętrznych, którzy pojawili się od początku roku.” Zdaniem kolońskiego dziennika, nietrudno wywnioskować, co wyniknie z tego w przyszłości.

„Rhein-Neckar Zeitung” podkreśla, że rezygnacja nie jest wartością samą w sobie. „Służy higienie politycznej i pokazuje, że nawet wysoko postawieni politycy biorą na siebie odpowiedzialność. Tylko: Co by to dało, gdyby z urzędów ustąpili teraz minister spraw zagranicznych Heiko Maas, koordynator ds. wywiadu Helge Braun, minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer czy minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer? Cała czwórka jest potrzebna akurat teraz, w charakterze zarządców kryzysowych. Zwłaszcza w obliczu wygasającego ultimatum talibów, którzy po 31 sierpnia nie chcą już tolerować akcji ewakuacyjnej, każda minuta urzędowania jest cenna. Potem ten skandal z ministerialnymi zaniechaniami musi zostać przeanalizowany na poziomie politycznym. Ciekawe, że dotychczas jedynie minister obrony zadeklarowała gotowość do wyciągnięcia także personalnych konsekwencji, jeśli to będzie konieczne. Ale ona popełniła najmniej błędów” – pisze gazeta z Heidelbergu.

Kabul: dantejskie sceny na lotnisku Talibowie na straży Talibowie przed międzynarodowym lotniskiem Hamid Karzai w Kabulu. Po tym, jak w przeciągu zaledwie kilku tygodni islamiści przejęli władzę w Afganistanie, tysiące osób próbowało przedostać się na lotnisko i opuścić kraj.

Kabul: dantejskie sceny na lotnisku Widok z góry To zdjęcie satelitarne z Planet Labs Inc. pokazuje tłumy, które 16 sierpnia wtargnęły na pasy startowe międzynarodowego lotniska w Kabulu.

Kabul: dantejskie sceny na lotnisku Amerykańscy żołnierze zabezpieczają lotnisko od wewnątrz Około 3500 żołnierzy USA zabezpiecza na lotnisku w Kabulu przebieg operacji ewakuacyjnej. Aby powstrzymać tłum, żołnierze oddali wielokrotnie strzały ostrzegawcze. Dwóch Afgańczyków zginęło od strzałów. Ponoć byli uzbrojeni.

Kabul: dantejskie sceny na lotnisku Francuzi zaczynają ewakuację Wtorek, 17 sierpnia: Francuzi i Afgańczycy w kolejce na pokład wojskowego samolotu transportowego. Wcześniej już jeden francuski samolot ewakuował ludzi z Afganistanu.

Kabul: dantejskie sceny na lotnisku Chaotyczne sceny na pasie startowym Setki osób biegły obok samolotu transportowego C-17 amerykańskich sił powietrznych, który 16 sierpnia 2021 przygotowywał się do startu.

Kabul: dantejskie sceny na lotnisku Akty desperacji Niektórzy wspinali się na startujący samolot. Kilka osób zginęło.

Kabul: dantejskie sceny na lotnisku Stłoczeni na pokładzie Ten samolot transportowy typu C-17 Globemaster III amerykańskich sił powietrznych może transportować właściwie tylko 150 osób. Jednak na lotnisku w Kabulu na jego pokład dostało się ok. 640 Afgańczyków. Załoga zdecydowała się wystartować, lecąc 15 sierpnia do Kataru.

Kabul: dantejskie sceny na lotnisku Talibowie kontrolują wjazd Z powodu chaosu lotnisko musiało zostać na jakiś czas zamknięte. Sytuacja nieco się uspokoiła, ale najwyraźniej również dlatego, że talibowie kontrolują wejścia i wpuszczają na teren lotniska tylko obcokrajowców.

Kabul: dantejskie sceny na lotnisku Ewakuacja w toku Samolot transportowy A400-M Bundeswehry podczas startu. Po początkowych problemach Bundeswehrze udało się uruchomić most powietrzny w celu ratowania Niemców i Afgańczyków.



„Mitteldeutsche Zeitung” zastanawia się, „jak postępować z afgańskimi uciekinierami, którzy udali się w drogę do Europy w ostatnich tygodniach lub wkrótce to zrobią”. O tym trzeba będzie rozmawiać – zarówno w niemieckich gremiach politycznych, jak i w UE w Brukseli – uważa dziennik z Halle. „Ważne jest przede wszystkim to, abyśmy wyciągnęli wnioski z tej gigantycznej kompromitacji Zachodu. A jedną z lekcji jest z pewnością uznanie wojskowych i politycznych granic misji zagranicznych. Drugi Afganistan – w tej sprawie powinien panować konsensus – nie może się zdarzyć.”

Operacja ewakuacyjna może przerodzić się w eskalację militarną – ostrzega „Badische Zeitung”. „W tym wszystkim Niemcy – podobnie jak inne kraje NATO – są zdane na USA. Czy zaryzykują nowym konfliktem z talibami, by zyskać trochę czasu dla sojuszników? Nie można na to stawiać” – pisze dziennik.