Niemiecka prasa: Ukraińcy zrywają z władzą oligarchów

"Wielkie zwycięstwo partii prezydenta Zełenskiego pokazuje, jak wielka jest tęsknota Ukraińców za nową polityką, w której to nie oligarchowie decydują o wszystkim - pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "To, że teraz ludzie bez parlamentarnego doświadczenia będą musieli sprostać legislacyjnej przebudowie państwa, stanowi ryzyko. Jednak rezygnacja z umiejętności owych namiestników oligarchów, którzy dotąd kształtowali pracę parlamentu w Kijowie, nie musi być czymś złym. W interesie UE jest, by wykorzystać szansę, uzyskaną dzięki tym wyborom. Państwa członkowskie i ich parlamenty mogą się do tego przyczynić. Poprzez intensywne kontakty można pomóc nowicjuszom w ukraińskim parlamencie w opanowaniu warsztatu parlamentarzysty".

Podobnie widzi to komentator "Sueddeutsche Zeitung": "Wynik wyborów odzwierciedla wyraźne niezadowolenie ze struktur, które spotkać można w innych krajach, przede wszystkim na wschodzie Europy – z wielkiego wpływu bogatych przedsiębiorców na politykę, wymiar sprawiedliwości i media. Już protesty w Czechach, Rumunii czy Mołdawii pokazały, że wielu ludzi nie chce akceptować spowodowanego korupcją zatoru reform. Tęsknią za wyraźnie lepszym życiem, jeśli można nawet od zaraz. Szczególnie Ukraińcy doświadczają w porównaniu z Polską, ile mają do nadrobienia w rozwoju kraju".

Także prasa regionalna komentuje zwycięstwio partii Zełenskiego. Np. dziennik "Badische Neueste Nachrichten"z podziwem zauważa, że "partia, która nie ma nawet 20 000 członków zdobyła z marszu absolutną większość w parlamencie drugiego co to wielkości państwa Europy. To świadczy o stanie polityki na Ukrainie, której od dwóch miesięcy przewodzi były komediant na stanowisku prezydenta.

Ukraińcy są do tego stopnia sfrustrowani i zniesmaczeni ich nieudolną i skorumpowana polityczną elitą, że są gotowi zawierzyć swój los gromadce politycznych amatorów, którzy niemal według własnego widzimisię będą mogli robić wszystko. Wiele będzie zależeć od tego, czy prezydent Zełenski wykorzysta swój czas do tego, by wykończyć swoich przeciwników czy też stworzyć rodzaj dobrowolnej koalicji, by zjednoczyć kraj i spełnić swoje najważniejsze obietnice".

Komentator innego regionalnego dziennika, "Nord-West Zeitung" z Oldenburga zaznacza, że Ukraina jest rozdarta między Zachodem a Rosją. "Jeśli Zełenskiemu udałby się szpagat między deklarowanym prozachodnim kursem, a uwzględnieniem rosyjskich interesów, mógłby on awansować na kluczową postać na rzecz rozwiązania objętego paraliżem konfliktu między Wschodem a Zachodem w Europie, na którym niezliczeni polityczni profesjonaliści połamali sobie zęby. Ma w ręku silną kartę – demokratyczny wybór swojego narodu, który jest silniejszy niż sitwa starego systemu".