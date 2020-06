Niemiecka prasa: szwabska gospodyni domowa w Merkel nieodwołalnie przeszła do historii

„Nie ulega wątpliwości, pakiet koniunkturalny ma siłę uderzenia. I taki jest jego główny cel” – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung" – „Wielka koalicja jeszcze istnieje i coś robi (dobrego). Dopóki to przesłanie dotrze i okaże się skuteczne, dla jego aktorów jest raczej nieistotne, co z tego barwnego bukietu działań okaże się naprawdę przydatne, by znowu podkręcić «zainfekowaną koroną» gospodarkę. Ważne, żeby każdy się odnalazł w tym pakiecie. Jeżeli akurat partia Lewicy krytykuje «drogą konewkę», taki rodzaj terapii nie może być błędny. (…) Naturalnie, że przez recesję i zadłużenie wyzwania nie będą mniejsze. Bonus, jakim dysponuje rząd, jest spory, ale to nie znaczy, że może spać spokojnie. Wyborcy, tak jak członkowie partii, szukają odpowiedzi na pytanie: kto działa lepiej”.

„Sueddeutsche Zeitung" zauważa:

„Ponad dwa lata po jej utworzeniu wielka koalicja robi to, co powinna była zrobić od początku: daje swojemu sojuszowi pomysły i nadaje mu kierunek. Trudno o większy kryzys niż ten, który stał się dla niej wyzwaniem i dla którego zwalczenia ruszyli się wszyscy w tym sojuszu. Tego, że Angela Merkel może jeszcze raz zostać kanclerzem z wielkimi osiągnięciami dla Europy i Niemiec, jeszcze do niedawna sama nie uważała za możliwe. W obliczu kryzysu wyrzuciła za burtę wszystkie wcześniejsze wątpliwości, jakie wiązała z tak dużymi obietnicami. Tkwiąca w Merkel szwabska gospodyni domowa nieodwołalnie przeszła do historii”.

Dziennik „Badische Neueste Nachrichten" z Karlsruhe uważa, że koalicjanci zdołali zachować twarz:

„Z potężnym uderzeniem wielka koalicja chce wyjść z koronakryzysu i zaskakuje pakietem koniunkturalnym, którego sednem jest obniżenie podatku VAT, z czym mało kto by się liczył. Elegancki kompromis zawarty między chadecją i SPD zapobiegł urzeczywistnieniu dwóch wyjątkowo złych pomysłów, przy których niebezpiecznie upierali się negocjacyjni partnerzy: ultymatywne żądanie przez CSU i stojące przemysłem motoryzacyjnym kraje związkowe premii za zakup samochodów także z silnikiem spalinowym i przejęcie długów komunalnych, co było najgłębszym życzeniem SPD. Znalezienie wyjścia, jakim jest czasowe obniżenie podatku VAT, pozwala zachować twarz obydwu stronom”.

„Frankfurter Rundschau” krytycznie postrzega przyjęte uzgodnienia:

„Jest na co spojrzeć. Ale czy rzeczywiście pakiet ten jest już tym, o czym tylu obecnie mówi – mianowicie próbą wykorzystania kryzysu do prawdziwego przełomu? Nie, na to jeszcze nie wystarczy. Co przyniesie obniżenie podatku VAT na sześć miesięcy, jeżeli potem znowu wzrośnie? Niewiele ma to wspólnego z pożegnaniem się ze społeczeństwem, w którym przy całym jego bogactwie, dla milionów ludzi dochody wystarczają zaledwie do zaspokojenia ich najbardziej niezbędnych potrzeb. Co przyniesie inwestowanie bez liku w przełom energetyczny, jeżeli w Niemczech roku 2020 rozpoczyna pracę elektrownia węglowa? Tak, ten pakiet koniunkturalny mógłby być zapalnikiem przełomu politycznego. Gdyby był on początkiem, byłby to dobry początek. Ale jeżeli ma by końcem, byłby to zły koniec”.

„Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" dostrzega jeszcze inny aspekt pokonywania kryzysu:

„Skoncentrowanie wszystkich sił na pokonywaniu kryzysu jest nakazem chwili. To, że niezależnie od pojedynczych głosów krytycznych, panuje co do tego w dalekim stopniu polityczna zgodna, jest jedną z potęg tego kraju, który – inaczej niż w USA – w czasach kryzysów łączy siły. Ta zgodność jest ważnym warunkiem dla pokonania tego, co jeszcze nadejdzie i co będzie wymagało od obywateli niemała wysiłków”.