Niemiecka prasa: pakt migracyjny ONZ miał zostać uchwalony po cichu. Czas na debatę

"Chociaż MSZ uczestniczył w wynegocjowaniu paktu migracyjnego ONZ, szefostwo resortu w ogóle nie zauważyło, jak wielki potencjał do szczucia kryje się za tym tematem. Chociaż prawicowa kampania trwa od miesięcy, rząd nie przeszedł do ofensywy, lecz ustąpił pola Alternatywie dla Niemiec (AfD) i im podobnym. Z ignorancji. I zapewne ze strachu przed trudną debatą. To się teraz mści” - pisze regionalny dziennik "Hannoversche Allgemeine Zeitung".

"Populiści w tej kwestii już dawno rozpisali wszystko na role. Niemiecki rząd musi się usprawiedliwiać. Część polityków unii partii chadeckich przejmuje narrację AfD – tak jakby było to polityczną strategią. Rząd nie może poddać się presji. Nie może pozostawić z wątpliwości co do swojego stanowiska, że globalnym wyzwaniom można sprostać tylko na płaszczyźnie międzynarodowej” – uważa komentator regionalnego dziennika "Lepiziger Volkszeitung".

Opiniotwórczy "Die Welt" zaznacza w swoim komentarzu, że "jeszcze cztery tygodnie temu tylko niewielu wiedziało coś na temat paktu migracyjnego ONZ. Na pięć tygodni przed planowanym uchwaleniem paktu w Marrakeszu wszystko wyszło na jaw. (...) Jak wiele tego typu paktów, jest on oświadczeniem woli, a nie jakimś dyktatem. Dlatego rząd Austrii uzasadniając jego odrzucenie, niesłusznie twierdzi, że ustanawia on dla Austrii źródło wiążącego, zwyczajowego prawa międzynarodowego. To nieprawda. (...) Pomimo to, czytając 32 strony zapisanego maczkiem tekstu, można poczuć się nieswojo. (...) Pakt w bardzo wielu punktach mówi o powinnościach państw przyjmujących, a prawie w ogóle nic o obowiązkach migrantów i dlatego łatwo można go opacznie zrozumieć jako program do promocji migracji. (...)

Pakt ten miał w pewnym sensie zostać uchwalony po cichu. To szczególnie w tej kwestii i w tych czasach jest nie do przyjęcia. Niemiecki parlament ma wiele powodów, by się nim dogłębnie zająć. A my dziennikarze nie popisaliśmy się ignorując ten temat. Trzeba teraz przeprowadzić szeroką debatę".

Z kolei inny opiniotwórczy dziennik "Sueddeutsche Zeitung" krytykuje Austrię za odrzucenie aktu. Zdaniem komentatora jest to wynikiem polityki kanclerza Kurza, który wygrał wybory za cenę przesunięcia swojej chadeckiej partii na prawo i wszedł w koalicję z populistami.

"Kanclerz Kurz, tak chwalony z wielu stron, decyzję o odrzuceniu paktu broni zawzięcie przeciwko krytykom wewnątrz i z zewnątrz. Przyłącza się tym samym do Donalda Trumpa i Viktora Orbana, którzy już wcześniej odrzucili ten pakt. A tych dwóch trudno w Niemczech postawić za wzór przyszłego kursu".