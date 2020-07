Niemiecka prasa: obowiązek testów jest słuszny

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung" konstatuje:

„Dobrze byłoby, aby ministerstwo (zdrowia - przyp. red.) Jensa Spahna (CDU) jak najszybciej potwierdziło obowiązek testów i wywarło w ten sposób presję. Zgadza się, że ten krok jest naruszeniem wolności osobistej, o czym nie rozstrzyga się w sposób lekkomyślny. Jednak kornawirus jest niebezpieczny, zwłaszcza dla osób starszych i chorych. Dlatego też ochrona społeczeństwa jest ważniejsza niż prawo jednostki do odmowy poddania się testowi przy wjeździe. W związku z tym, jak to często bywa w pandemii, ważne jest, aby znaleźć równowagę między wolnością a odpowiedzialnością. Każdy może spędzić swoje wakacje w obszarze ryzyka. Ale ktokolwiek to robi, rzuca wyzwanie własnemu losowi, a ponieważ ten wirus jest zaraźliwy, tym samym ów ktoś wyzywa los innych ludzi. Dlatego obowiązek badania jest słuszny”. (..)

„Rhein-Zeitung” z Koblencji stwierdza:

„Landowi ministrowie zdrowia wybrali jak dotąd podejście dobrowolne, ale szef resortu zdrowia Niemiec Jens Spahn sprawdza możliwość testów obowiązkowych. Zrobiłby dobrze, gdyby je wprowadził. Kto świadomie wyjeżdża w obszary zagrożenia, musi się z tym liczyć, że po powrocie do Niemiec będzie poddany testowi na koronawirusa. Ministrowie krajów związkowych nadal unikają obowiązkowych testów, ponieważ obawiają się, że sądy mogą szybko to naruszenie podstawowych praw ponownie przywrócić. Ale osobistemu prawu do integralności fizycznej przeciwstawia się po wielokroć prawo każdego człowieka, którego zdrowie jest zagrożone przez potencjalnie zarażone osoby powracające do kraju”.

Zdaniem dziennika „Handelsblatt” :

„Wprowadzenie obowiązkowych testów na koronawirusa dla osób wracających z urlopów jest ciężkim naruszeniem wolności osobistej. Jednak ten środek zaradczy jest odpowiedni, jeśli może zapobiec drugiej fali infekcji. Gospodarka już wystarczająco mocno cierpi z powodu skutków pandemii, a ponownego wprowadzenia ograniczeń nie przetrwa jeszcze więcej firm. Politycy powinni zatem zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec dalszemu wzrostowi liczby zakażeń. Każdy dzień bezczynności pogłębia kryzys”.

„Rheinische Post” pisze:

„Niektórzy w CDU już uważają ministra zdrowia Jensa Spahna za odpowiedniego kandydata na kanclerza, ponieważ Spahn jak dotąd nie popełnił prawie żadnych błędów w koronakryzysie. Mógłby ponownie zapunktować, gdyby przekonał ministrów zdrowia krajów związkowych do obowiązkowych testów na koronawirusa dla osób powracających z obszarów ryzyka. Jak dotąd ministrowie nadal polegali na dobrowolnych działaniach, ale Spahn sprawdza możliwość obowiązkowych testów. Dobrze by zrobił, gdyby je także wprowadził. Każdy, kto świadomie udał się na obszary ryzyka wyznaczone przez Instytut Roberta Kocha, powinien również zaakceptować fakt, że będzie musiał przejść test przy wjeździe do Niemiec”.

