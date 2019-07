Niemiecka prasa o zdrowiu Merkel: to może być problem polityczny

"Tego typu momenty są nieprzyjemne nawet dla obserwatorów, ponieważ objawiają bardzo osobistą słabość. Tego nikt nie lubi. Z tego względu jest zrozumiałe, że kanclerz przekonuje, że wszystko jest w porządku (...). Kryje się za tym obawa Merkel, że opinia publiczna mogłaby zwątpić w jej siły i możliwości. Szczególnie wtedy, gdyby przyznała się, że poddała się badaniom lekarskim. Mogłoby być to potraktowane jako wyznanie, że sama ma wątpliwości. Kiedyś jednak to może się zwrócić przeciwko niej. Wtedy nikogo już nie uspokoi zapewnienie Merkel, że wszystko jest w porządku" – pisze opiniotwórcza "Sueddeutsche Zeitung".

Podobnie widzi to komentator regionalnego dziennika "Kölner Stadt-Anzeiger": "Także politycy mogą być chorzy i mają prawo do regeneracji i odpoczynku od swoich wyczerpujących obowiązków. Ale choroba może stać się problemem politycznym, jeśli nie można zagwarantować, że polityk jest w stanie wypełniać obowiązki z pełną energią. Możliwe, że w przypadku Merkel wątpliwości są nieuzasadnione. Może chodzi o jakieś punktowe i chwilowe objawy. Ale może jest inaczej. Kanclerz powinna w swoim własnym interesie wyjaśnić te pytania w sposób ofensywny. W przeciwnym razie nie zapanuje nad tą debatą".

Obejrzyj wideo 00:43 Merkel drży. Po raz trzeci

Inna regionalna gazeta, "Neue Osnabruecker Zeitung", widzi to tak: "Drżączka kanclerz wywołuje w Niemczech i na całym świecie niepokój. Stan zdrowia jest dla szefowej rządu sprawą osobistą, ale tylko do pewnego stopnia. Przy trzecim ataku drżączki w świetle kamer tylko w przeciągu kilku tygodni dotychczasowe próby wyjaśnień nie wystarczają, by położyć kres spekulacjom. Więcej wyjaśnień przydałoby się po to, by z tej małej sprawy nie powstał problem polityczny. Wielu czołowych polityków od Konrada Adenauera do Helmuta Kohla zatajało problemy ze zdrowiem z obawy przed negatywnymi reakcjami. Kanclerz taka jak Merkel nie potrzebuje uciekać się do tego rodzaju trików".

Dziennik "Allgemeine Zeitung" z Moguncji podsumowuje: "Praca polityka na szczytach władzy może być piekielnie wyczerpująca – zawsze na wysokich obrotach, zawsze w ogniu krytyki, zawsze w świetle fleszy. Na ile Angela Merkel jest w stanie sprostać wymaganiom na swoim stanowisku – na to pytanie tylko ona może sobie odpowiedzieć. Pozostaje życzyć jej, żeby sama oceniła, na co ją stać i na jak długo".