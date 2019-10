Niemiecka prasa o werdykcie WTO: Trump zadowolony

Komentator dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze:

"Jak twierdzą Amerykanie, europejski producent samolotów Airbus bez subwencji nie mógłby nawet egzystować. I mają przypuszczalnie rację. Niejasne jest jednak, czy to przysłuży się światu. Linie lotnicze byłyby skazane głównie na amerykański koncern Boeing. (...).Światowa Organizacja Handlu (WTO) stwierdziła już, że Boeing korzystał z nielegalnych ulg podatkowvch i państwowych subwencji. W przyszłym roku organizacja ta rozstrzygnie skargę UE z powodu takich praktyk. (..) To jednak wywołuje pytanie, na ile jeszcze zbiór reguł Światowej Organizacji Handlu jest aktualny. Bowiem jej decyzja nie przycznia się do poprawy sytuacji. (...) Grozi dalsza eskalacja konfliktu handlowego między Europą i Ameryką. Tak, jakby nie było już pod dostatkiem spornych kwestii".

Zdaniem "Sueddeutsche Zeitung" :

"Werdykt WTO jest ostatnim echem przebrzmiałej epoki, w której dwa supermocarstwa gospodarcze USA i UE przez 15 lat z własnej woli, cierpliwie i pokojowo spierały się przed sądem arbitrażowym o państwowe subwencje, by znaleźć jakieś rozwiązanie. Prawdopodobnie w najbliższym czasie nie dojdzie do tego ponownie.Trump chwali teraz decyzję tylko dlatego, bo wygrała Amerika, a nie dlatego, że wierzy on w cywilizacyjne działanie międzynarodowych norm prawnych oraz międzynarodowych organizacji. W praktyce werdykt ten jest dla niego jedynie wymówką do tego, by dalej eskalować spór handlowy z Europejczykami".

W podobnym tonie pisze "Mitteldeutsche Zeitung" z Halle:

"W pierwszym rzędzie decyzja WTO jest oczywiście korzystna dla USA. Ponieważ UE wbrew prawu subwencjonowała europejskiego producenta samolotów Airbusa, USA mogą teraz nałożyć cła odwetowe. Jednak okrzyk triumfu Trumpa jest przedwczesny. W nadchodzącym roku UE będzie mogła wg wszelkiego prawdopodobieństwa nałożyć cła odwetowe na USA. Gdyż Amerykanie również subwencjonowali własnego prodcenta Boeinga. Może to doprowadzić do wybuchu bezsensownej, drogiej wojny handlowej między USA i Europą. Dla Chin to tylko powód do radości.

Natomiast dziennik "Frankfurter Rundschau" konstatuje:

"Donald Trump wydał z siebie okrzyk trumfu. Światowa Organizacja Handlu przyznała USA 7,5 mld dolarów, jak twittował prezydent USA. Płacić musi UE: ''Miłe zwycięstwo''. Jeśli się przy tym nie myli. Trump nie zna faktów, co jest prawdopodobne albo nie słuchał swoich doradców, co też jest prawdopodobne.(...) Może dojść do bezsensownej wojny handlowej między USA i Europą. Naukowcy obliczyli że więcej pieniędzy stracą przy tym Amerykanie. Jak Trump chce w roku wyboryczym powiadomić o tym swoją bazę wyborczą, jest jego tajemnicą".

"Badische Zeitung" z Fryburga wskazuje:

"Niemieccy badacze prognozowali, że USA nie mogą jeszcze bardziej eskalować wojny handlowej. Uzasadniali to tym, że prezydent Donald Trump obłożył wysokimi cłami praktycznie wszystkie towary z Chin. Jednak kilka godzin później Trump pokazał, że można jeszcze więcej. Jego doradca handlowy zapowiedział ostre cła na produkty z UE. Był to wynik dłuższego procesu. Jednak unaocznia to, że proces niszczenia sprawnie funkcjonujących stosunków handlowych jeszcze nie został zakończony. Ulegną one zaostrzeniu im bardziej Trump znajdzie się pod wewnątrzpolityczną presją".

