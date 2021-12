Niemiecka prasa o wecie Dudy: cios w Prawo i Sprawiedliwość

„Frankfurter Rundschau”: Bez euforii

Po wecie prezydenta Andrzeja Dudy przeciwko ustawie medialnej rządu, chciałoby się zakrzyknąć: jeszcze nie wszystko jest stracone – czytamy w komentarzu opublikowanym we wtorek, 28 grudnia, we „Frankfurter Rundschau”.

„Nie powinniśmy jednak popadać w euforię” – ostrzega autor. Duda jedynie trochę opóźnił dalszy demontaż demokracji i wolności mediów. To żadna rekompensata za to, że Polska, od kiedy rządzi PiS, spadła o 46 miejsc w rankingu państw pod względem wolności prasy.

Decyzja Dudy jest mimo to „sygnałem” – ocenia komentator. Protesty w kraju i za granicą uświadomiły najwyraźniej władzom w Warszawie, że „poszły za daleko”. Decydującą rolę przy zmianie decyzji w sprawie lex TVN odegrała zapewne krytyka ze strony USA.

Zdaniem „Frankfurter Rundschau” szkody dla PiS z powodu weta nie będą nadmiernie duże, gdyż ustawa była „stosunkowo mało ważna”, a weto zabrało protestującym „wiatr z żagli”. Przeciwnicy likwidacji demokracji powinni wyciągnąć naukę, że muszą w przyszłości lepiej koordynować protesty.

FAZ: Weto ciosem w PiS

Weto prezydenta Andrzeja Dudy przeciwko lex TVN jest dobre dla wolności mediów, jednak zepchnięte do defensywy Prawo i Sprawiedliwość może się jeszcze bardziej zradykalizować – pisze Reinhard Veser w internetowym wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Zdaniem autora komentarza Polsce mogą grozić „zawirowania w polityce wewnętrznej”. Uzasadnienie decyzji Dudy o wecie czyta się jak „zerwanie z jego polityczną ojczyzną”.

Prezydenckie weto może mieć „daleko idące skutki polityczne” – pisze Veser. Jak podkreśla, prawicowy obóz władzy od reelekcji Dudy przed ponad rokiem znajduje się w „permanentnym kryzysie podsycanym sporami o kierunek i personalnymi intrygami”. W Sejmie rząd utrzymuje większość tylko dzięki grupkom rozłamowym.

Weto prezydenta przeciwko ustawie, którą PiS chciało przeforsować nawet za cenę konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, przyspieszy zapewne proces rozkładu – przewiduje dziennikarz „FAZ”.

Veser uważa, że reszta Europy może póki co „odetchnąć”, ale jedynym powodem jest to, że do istniejących deficytów praworządności dołączy problem z wolnością mediów.

Warszawa: protest przeciwko "Lex TVN" (19.12.2021)

„Należy jednak obawiać się, że będąca następstwem wewnętrznych problemów radykalizacja PiS, która manifestuje się w ostrej antyeuropejskiej retoryce, będzie wobec groźby utraty władzy postępowała dalej” – czytamy w „FAZ”.

Veser ostrzega, że zawirowania w polskiej polityce wewnętrznej mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na UE – „i to w czasie, gdy w obliczu agresywnej polityki Rosji, stabilność i niezawodność państw członkowskich na Wschodzie jest dla UE i NATO ważniejsza niż kiedykolwiek”. „Na Kremlu następstwa polityki PiS będą znów przyjmowane z radością” – pisze na zakończenie Veser w „FAZ”.

„Sueddeutsche Zeitung”: osłabienie PiS

O możliwym osłabieniu partii rządzącej PiS pisze także „Sueddeutsche Zeitung”. Redakcja przypomina, że prezydent Duda nazywany był dotychczas „długopisem” tej partii. Dziesiątki tysięcy ludzi w całej Polsce demonstrowały przeciwko ustawie medialnej i apelowały do prezydenta o zawetowanie ustawy medialnej.

„Tagesspiegel”: Wolność prasy w beznadziejnej sytuacji

Wydawany w Berlinie „Tagesspiegel“ zwraca uwagę na argumenty wysuwane przez rząd, że ustawa ma nie dopuścić do wejścia na polski rynek medialny „wrogich graczy” w rodzaju Rosji. Krytycy ustawy zarzucali natomiast rządowi, że chce zakneblować krytycznego wobec władz nadawcę.

Dziennik przytacza opinię organizacji Reporterzy bez Granic. Uznała ona weto za „dobrą wiadomość dla wolności prasy, która w Polsce znajduje się w beznadziejnej sytuacji”.