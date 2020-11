Niemiecka prasa o USA: „Dla Europejczyków ekipa Bidena to wygrana w lotto”

„Sueddeutsche Zeitung”, komentując postawę Donalda Trumpa, stwierdza, że rzadko w swojej historii Stany Zjednoczone były tak kruche, a prezydent uderzał w możliwe pęknięcia. „Na pożegnanie Trump po raz kolejny przedstawia się jako siła prowadząca do rozpadu. Niemniej jednak istnieje powód do ostrożnego optymizmu. To, że sądy sprzeciwiają się bezzasadnym pozwom Trumpa, że wyniki wyborów zostaną potwierdzone i że ruszy przekazanie urzędu Joe Bidenowi pokazuje, że system nie załamał się. Jak na razie z powodzeniem wytrzymał swój największy chyba test. To najlepsza wiadomość od długiego czasu” – czytamy.

Stołeczny dziennik „Berliner Zeitung” przypomina, że „w bezprecedensowej bezczelności Trump próbował ukraść wybory i odwrócić ich wynik. „W Michigan niewiele brakowało: jeszcze jeden głos przeciwko potwierdzeniu wyniku wyborów i sprawa przybrałaby zły obrót, z możliwymi czterema kolejnymi latami prezydentury Trumpa”. A wtedy „Kalifornia i Oregon od razu wystąpiłyby ze Stanów Zjednoczonych, po nich wiele innych ‚niebieskich' stanów. A Trump, który i tak uważa siebie za największego od czasów Lincolna, nie odpuściłby szansy, by podobnie jak Lincoln przejść do historii jako zbawca Unii. Wojna domowa byłaby blisko”.

Według „Passauer Neue Presse” to nie rozsądek podyktował Trumpowi przekazanie urzędu Bidenowi, tylko „siła faktów”. „I to jest właśnie prawdziwe zwycięstwo instytucji demokratycznych nad małym autokratą Donaldem Trumpem. Jego pogarda dla rządów prawa, tradycji liberalnych i politycznej przyzwoitości musiała w końcu przegrać z funkcjonowaniem systemu kontroli i równowagi, który gwarantuje podział władzy w państwie”.

„Dla Europejczyków ekipa Bidena to wygrana w lotto” – pisze dziennik z Kolonii „Koelner Stadt-Anzeiger”. „Ze zdumieniem UE stwierdza: nowy sekretarz stanu Antony Blinken, nowy doradca Jake Sullivan i wreszcie sam Biden są bardziej zorientowani na Europejczyków niż waszyngtońskie ekipy rządowe ostatnich dziesięcioleci. Dla głębszego partnerstwa transatlantyckiego otwierają się teraz, chociażby spoglądając na Chiny, nowe okazje i nowe możliwości”.

Według regionalnego dziennika z Badenii-Wirtembergii „Suedwest-Presse” pocieszające jest to, że Biden i jego zespół za kulisami zdołali uformować rząd i są w stanie odzyskać utracony grunt. „Gabinet szybko nabiera kształtu. Zespół przedstawia z jednej strony powrót do politycznej normalności” sprzed 2016 roku. „Różnorodność obsady podkreśla również obietnicę Bidena, by w przeciwieństwie do swojego poprzednika być ‘prezydentem wszystkich Amerykanów'. Daje to nadzieję, że będzie w stanie zjednoczyć głęboko podzielony naród”.