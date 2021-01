Niemiecka prasa o szczepieniach: „skomplikowany proces odstraszy seniorów”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje: „Oczywiście było jasne, że na początku będzie mało szczepionek. Jednak to nie jest takie proste, jak to przedstawił minister zdrowia. Wprawdzie Jens Spahn sam kiedyś przyznał, że na początku szczepień w domach opieki droga może być wyboista. Jednak po ponad tygodniu doświadczenie pokazuje, że w poszczególnych landach jest gorzej. Czasem niezmordowane ekipy odczuwają już nie tylko wyboje, lecz prawdziwe wstrząsy. Teraz już wiadomo, że organizacja masowych szczepień jest bardziej skomplikowana niż to sobie wyobrażano. (…) Rząd i kraje związkowe ustaliły, że podopieczni zostaną zaszczepieni najpóźniej do połowy lutego. I z tego trzeba ich będzie rozliczyć.”

We „Frankfurter Neue Presse" czytamy: „Problemy dotyczą nie tylko liczby szczepionek. Także ustalanie terminów szczepień zostało niepotrzebnie skomplikowane i nie jest jednolite w całym kraju. Zaniedbano osoby, które pozostają pod opieką domową, często własnych partnerów czy dzieci. Także ci prywatni opiekunowie nie zostali potraktowani na równi z opiekunami zawodowymi. Gdy jednak oni się rozchorują, wtedy wszystko się zawali. Politycy bardzo powoli odkrywają realia życia tej „wrażliwej grupy”. Może to mieć fatalne skutki: Skomplikowany proces szczepień może odstraszyć wielu seniorów od udania się na szczepienie, które może im uratować życie. A opóźnienia spowodowane chaosem w ustalaniu terminów zagrażają wszystkim. Bo dopiero po zaszczepieniu grupy 80 plus przyjdzie kolej na następnych. W wyścigu ze śmiertelnym i mutującym wirusem liczy się każdy dzień.”

„Rhein-Zeitung" podkreśla, że SPD swoją krytyką pod adresem ministra zdrowia Jensa Spahna (CDU) właśnie rozpoczęła kampanię wyborczą, co jest „godne uwagi” z tego powodu, że socjaldemokraci zasiadają w tym samym rządzie, co Spahn i „w tym korona-rządzie regularnie dyskutują o środkach walki z pandemią, które następnie są ogłaszane”. Dalej czytamy: „Teraz SPD już na początku roku próbuje odcinać się od chadeków. Rządzone przez socjaldemokratów landy wystąpiły do Spahna z takim katalogiem pytań, którym zaszczycona czułaby się każda komisja śledcza. Na podstawie tej wiedzy, którą SPD tam prezentuje, można odwrócić pytanie: Dlaczego socjaldemokraci, a przede wszystkim premierzy SPD-owskich landów, nie zadali tych pytań wcześniej, podczas obrad przedstawicieli krajów związkowych z rządem?”

„Allgemeine Zeitung" podkreśla, że na dłuższą metę „chodzi o to, by mieć dobrą, nieskomplikowaną i tanią szczepionkę”. Zdaniem komentatora, generalnym celem w zwalczaniu pandemii nie jest to, by jak najszybciej wyszczepić całe Niemcy; celem jest, by szczepionkę jak najszybciej dostało jak najwięcej osób w jak największej liczbie landów, począwszy od osób starszych i grup ryzyka. „A można to zrobić jedynie posiadając jak największą liczbę szczepionek, czyli poprzez rozdzielenie jej na dużym obszarze” – czytamy w komentarzu.

