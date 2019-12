Niemiecka prasa o sylwestrowych fajerwerkach: Niech rządzi zdrowy rozsądek

„Westdeutsche Zeitung” pisze: „Stary rok chyli się ku końcowi i jak zawsze przy takiej okazji zaczyna się ta sama debata; w tym roku nawet w podwójnym wydaniu. Najpierw z szuflady wyciągnięto ograniczenie szybkości na autostradach, a teraz wszyscy są zaaferowani sylwestrowym fajerwerkami. Cały kraj kręci się w trybie zakazów. Oba te gorące tematy mają coś wspólnego: kto pędzi z szybkością 200 km/h po zatłoczonej autostradzie, ten jest tak samo wyzuty z poczucia odpowiedzialności i społecznie niekompetentny, jak ludzie, którzy rakietami i racami celują w innych. Ale czy dlatego od razu muszą być zakazy?” – pyta nadreńska gazeta.

„W światowych metropoliach jak Nowy Jork czy Sydney prywatne fajerwerki są generalnie zakazane i w ten sposób zapobiega się niebezpieczeństwu dla zdrowia. Lekarze i ratownicy medyczni mogą godzinami opowiadać o poparzeniach, traumach czy nawet kończynach urwanych po odpaleniu nielegalnych fajerwerków lub nieumiejętnym obchodzeniu się z nimi. Zadziwiające jednak, że tak ważne aspekty w całej dyskusji na temat zakazu w Niemczech mają marginalne znaczenie. Tu w centrum dyskusji stoi ochrona klimatu, i to pomimo że obciążenie drobnymi pyłami z odpalanych rac jest naprawdę minimalne; w skali rocznej stanowi ono raptem 2 proc. całych szkodliwych emisji. Przydałoby się więcej rzeczowości i mniej histerii”.

„Sueddeutsche Zeitung” uważa, że „rozsądek pojedynczych ludzi nie wystarczy”. Gazeta pisze, że „fajerwerki to oczywiście piękny zwyczaj, bo tradycyjnie chodzi o to, żeby hałasem przepędzić złe duchy i demony i hucznie przywitać nowy rok. Rytuały te jednak tymczasem bardzo oddaliły się od pierwotnego znaczenia. W niektórych miastach panuje po części chaos. W Berlinie, w dzielnicach takich jak Wedding, Neukölln i Marzahn, regularnie chuligani celują rakietami w postronnych przechodniów albo atakują policjantów i strażaków. Nie tylko w Monachium pijana młodzież bawi się racami takiej wielkości, że nawet trzeźwemu byłoby trudno je bezpiecznie odpalić. (…) Chadecki polityk Philipp Amthor twierdzi, że każdy indywidualnie może zrezygnować z fajerwerków i nie potrzeba do tego zakazu władz. To bardzo ładna, ale niestety naiwna wiara w ludzki rozsądek. Mówiąc nawet nieco patetycznie: można odnieść wrażenie, że w sylwestra złe duchy raczej się uwalniają niż dają przepędzić”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” podkreśla, że „według aktualnych danych większość ludzi w Niemczech (57 proc.) popiera zakaz fajerwerków. Czy więc państwo znowu będzie musiało coś regulować? A może by tak zakazać prywatnych fajerwerków i zastąpić je pokazem sztucznych ogni w miastach czy gminach na koszt ogółu? To bardzo kiepski pomysł. Smutne jest już to, że trzeba wytyczać strefy zakazu, bo niektórzy strzelają rakietami w ludzi. Jest już i tak dość ograniczeń sylwestrowej zabawy. Komu by to pomogło, gdyby w przyszłości fajerwerki były do nabycia tylko w jakichś podejrzanych źródłach w Internecie? Fajerwerk tak długo będzie atrybutem sylwestra, jak długo będzie to życzeniem obywatela, któremu przysługują wszelkie swobody. Ale na pewno nie zaszkodzi, żeby traktować ten temat kierując się zdrowym ludzkim rozsądkiem”.

