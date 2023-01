Niemiecka prasa o Ramstein: Niemcy grają na zwłokę

„Brak porozumienia Zachodu co do tego czy wspierać Ukrainę całą bez wyjątku posiadaną bronią, prawdopodobnie umocni Putina w przekonaniu, że musi prowadzić wojnę tak długo, aż doprowadzi do upadku Ukrainy i zobaczy jak rozpada się wspierająca ją koalicja”- pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Wahania w sprawie czołgów Kreml może interpretować następująco: grające na zwłokę głównie Niemcy i USA boją się eskalacji wojny przez Moskwę lub obawiają się, że Kijów w zwycięskim rauszu będzie nie do zatrzymania. „Ale strach jest ostatnią rzeczą, by powstrzymać Putina. Z czołgami szanse są większe”- stwierdza dziennik.

„Frankfurter Rundschau” konstatuje: „Rząd Wołodymyra Zełenskiego na razie nie dostanie leopardów. Jednak wszystko wskazuje na to, że kanclerz Olaf Scholz w końcu ulegnie naciskom w kraju i z zewnątrz. Jednak Ukraina także bez niemieckich czołgów ma powód do zadowolenia z tytułu dalszej niezbędnej pomocy. I na pewno na tym się nie skończy. A w USA, w Niemczech oraz innych krajach UE nadal będą trwać spory, kiedy, kto i ile broni może lub powinien wysłać Kijowowi. Ważniejsze jest jednak to, że nadal będą razem działać i nie pozwolą Putinowi, by ich skłócił”

Jak pisze „Stuttgarter Zeitung” jest cały szereg krajów europejskich, które chcą przekazać czołgi. A Niemcy są odpowiedzialne za to, by z powodu tej kwestii Europejczycy nie poróżnili się ze sobą, podczas gdy Putin przyglądałby się temu z rozbawieniem. „Scholz powinien podkręcić tempo i dać zielone światło innym krajom, które chcą przekazać Ukrainie leopardy”- uważa dziennik. Jeśli to uczyni z błogosławieństwem USA, musi powstać wspólna europejska inicjatywa. „W ramach tej inicjatywy również Niemcy powinny dostarczyć Ukrainie czołgi Leopard. Najwyższy czas”- wskazuje dziennik regionalny.

Zdaniem „Berliner Morgenpost” to, że Niemcy nie zobowiązały się do przekazania Ukrainie leopardów z własnych rezerw, jest rozczarowujące. „Rażący jest fakt, że Scholz dopiero teraz zapowiedział zbadanie tych rezerw, tak jakby wcześniej nie było na to pod dostatkiem czasu”- komentuje dziennik. Ale szczytem wszystkiego jest to, że rząd Niemiec odmówił zgody na przekazanie wyprodukowanych w Niemczech czołgów nawet partnerom koalicji zachodniej. „To nieprzyjazne zachowanie prowokuje dramatyczną utratę zaufania sojuszników”- czytamy.

Według „Hannoversche Allgemeine Zeitung" w kwestii czołgów Niemcy poruszają się nieznacznie, ale stale. „Postulat ministra obrony Borisa Pistoriusa, aby jeszcze raz sprawdzić rezerwy dostępnych Leopardów 2 jest prawdopodobnie ostatnim krokiem przed głosowaniem koalicji rządowej na „tak”- uważa komentator. I wskazuje, że przyczyny takiego stanu rzeczy są jasne. „Przy rosnącej presji na Niemcy słabnie wiarygodność ich sprzeciwu”.

Czołgi dla Kijowa? Tak czy nie?

