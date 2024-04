Prasa o przełomowym wyroku ETPCz: Tych wyroków będzie więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu przyznał rację grupie szwajcarskich seniorek, które pozwały rząd swojego kraju za to, że nie chroni wystarczająco klimatu. Niemiecka prasa komentuje to przełomowe orzeczenie.

Ważna rola sądów

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze: „Europejski Trybunał Praw Człowieka jasno stwierdził, że każde państwo jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków, aby prawa człowieka nadal mogły być w ogóle realizowane w przyszłości. Jest to zgodne z fundamentalnym orzeczeniem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, że należy podjąć działania już dziś, a także ingerować w swobody obywatelskie, aby uniknąć niedopuszczalnych ograniczeń w przyszłości. Nie ma wątpliwości, że ci, którzy sieją prawo, zbierają orzecznictwo”.

Sądy – jak pisze frankfurcki dziennik – odgrywają ważną rolę, ale „nie są panami fal”. Osoby dotknięte zmianami klimatu muszą być politycznie poważnie traktowane – czytamy.

Prawa podstawowe

Komentator regionalnego dziennika „Neue Osnabrücker Zeitung” uważa, że tym wyrokiem Trybunał w Strasburgu znacznie rozszerzył swoją jurysdykcję.

„Ochrona klimatu nie jest artykułem prawa podstawowego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Niemniej jednak Trybunał uznał teraz przypadek naruszenia praw podstawowych. Prawa człowieka jako podstawowe prawa obywateli nie mogą jednak regulować każdej kwestii politycznej. Wręcz przeciwnie: otwierają i chronią przestrzeń wolności, w której obywatele mogą wykorzystywać środki polityczne do walki o sprawy społeczne i rozwiązywanie konfliktów” – czytamy.

Sądy dla klimatu

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest komentowane także w prasie lokalnej.

Dziennik „Stuttgarter Zeitung” spodziewa się, że znaczenie sądów dla ochrony klimatu prawdopodobnie wzrośnie. 12 kwietnia spodziewana jest decyzja w postępowaniu przeciwko firmie Shell. W 2021 roku sąd orzekł, że koncern musi bardziej ograniczyć emisje CO2. Shell odwołał się od wyroku. „Wiele pozostaje poza kontrolą i jest sprawą polityki. Odpowiedzialność kręci się w kółko. Po wyroku może się to skończyć” – pisze gazeta ze Stuttgartu.

Z kolei w lokalnej bawarskiej gazecie „Straubinger Tagblatt” czytamy: „Szwajcarscy seniorzy dowiedli swojej racji w Strasburgu, oskarżając swój rząd o niewystarczające zaangażowanie w ochronę klimatu i argumentując, że osoby starsze są szczególnie zagrożone zmianami klimatycznymi. Chociaż skarga portugalskiej młodzieży nie została przyjęta z przyczyn formalnych, sądy są coraz bardziej skłonne do poganiania polityków w zakresie ochrony klimatu. Trend ten po wtorkowym wyroku przeciwko Szwajcarii jeszcze się nasili. Pytanie tylko, czy jest to pożądane. W końcu stery działań należą do polityków. To wybrani przedstawiciele społeczeństwa, a nie nosiciele tóg, powinni decydować o tym, jakie środki ochrony klimatu mają sens i w jaki sposób można zharmonizować kwestie ekologiczne, gospodarcze i społeczne”.

