Niemiecka prasa o programie wyborczym CDU/CSU: wiele obietnic

Dziennik „Hannoversche Allgemeine Zeitung” ocenia:

„W programie wyborczym CDU/CSU pada wiele obietnic, ale nie zapowiada to czegoś wielkiego. Nieco wsparcia dla rodzin, ulgi dla przedsiębiorstw, dążenia do zmniejszenia biurokracji, nieco większa niż dotychczas ochrona klimatu oraz wiele ogólników, które nie trafią do wyborców, bo nie są przekonujące. Główne przesłanie można sprowadzić do jednego zdania: Chociaż walka z koronawirusem pozbawia nas swobody finansowej, nie będzie żadnej podwyżki podatków. Stara, znana polityka CDU i CSU”.

„Stuttgarter Zeitung” konstatuje:

„Fakt, że CDU i CSU na ostatnich metrach spierały się jeszcze nad dalszym zwiększeniem emerytury dla matek, podkreśla charakter programu rządowego, który w wielu miejscach przypomina kosztowną listę życzeń, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Główne założenia i język ("zachęty zamiast zakazów") projektu wskazują na to, że (przewodnicząc CDU) Laschet, podobnie jak w Nadrenii Północnej-Westfalii, wolałby rządzić z FDP. Inne partie zaprezentowały w programach więcej. Interesujące będzie, czy wyborcom wystarczy to dość ogólne wskazanie kierunku”.

„CDU/CSU obiecuje magiczny trójkąt z malejącymi podatkami idącymi w miliardy, bez chęci zrekompensowania utraty dochodów oszczędnościami w innych miejscach” – pisze dziennik „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung” i dodaje: „Jednocześnie należy powrócić do poprzedniego stanu budżetu państwa bez dużych długów. Zaprezentowanie się wyborcom jako obóz roztropności fiskalnej, to coś, na co trzeba się odważyć. CDU/CSU to robi”.

Natomiast „Mitteldeutsche Zeitung" komentuje:

„W każdym razie pod pojęciem "dekady modernizacji", o której mówi kandydat CDU/CSU na kanclerza Armin Laschet, rozumie się więcej odwagi i nowoczesności. Na wszelki wypadek nie ma jednak konkretnych odpowiedzi na palące pytania dotyczące przyszłości. W jaki sposób system emerytalny ma zachować stabilność finansową? Jak dokładnie będzie wyglądała społeczna rekompensata za walkę ze zmianami klimatu? Ale kto czyta programy wyborcze, zwłaszcza gdy mają one trzycyfrową liczbę stron?”

Z kolei dziennik „Leipziger Volkszeitung” jest zdania, że:

„Jednak bardziej niż program, to przywódcy decydują o wygranej lub przegranej w wyborach. Chodzi o zaufanie do polityków, że są opanowani, rozważni i myślą perspektywicznie, by kierować krajem. Angela Merkel była dzięki temu 16 lat kanclerzem. Najważniejszym pytaniem dla CDU/CSU jest teraz, czy Armin Laschet i Markus Soeder dadzą ludziom poczucie jednomyślności pomimo rozdźwięku między nimi. Soeder do tej pory nie przestał się droczyć, a swoim żądaniem dalszej podwyżki emerytur dla matek, które Laschet uważa za niewłaściwe, udowadnia swoją pewność siebie”.

