Niemiecka prasa o programie pomocowym EBC: „No proszę, a jednak można”

„Frankfurter Rundschau" przypomina, że jeszcze w ubiegłym tygodniu szefowa EBC, Christine Lagarde, popełniła błąd mówiąc, że najpierw państwa członkowskie muszą zmierzyć się z kryzysem. „To była bardzo błędna ocena. Bądź co bądź Lagarde skorygowała to zapowiedzią ogromnego programu pomocowego. To może być kluczowa decyzja, aby uchronić Europę przed jeszcze gorszym kryzysem gospodarczym i finansowym wywołanym koronawirusem. Sytuacja jest poważna. (...) «Niezwykłe czasy wymagają nadzwyczajnego działania. Nie ma ograniczeń dla naszych działań na rzecz euro» – zapowiada Lagarde. Racja. Decyzja EBC powinna przynieść ulgę Włochom. Rzym pilnie potrzebuje solidarności Europy. Jeśli nawet instytucje europejskie zostawiłyby Włochy na lodzie, to sama Europa byłaby w niebezpieczeństwie” – pisze frankfurcki dziennik.

W podobnym tonie komentuje „Mannheimer Morgen": „Christine Lagarde potrzebowała kilku dni, aby przemóc się i podobnie jak jej poprzednik w czasie kryzysu finansowego i w obliczu długów państwowych wystawić czek in blanco («Zrobić wszystko, co konieczne»). Powinien on uspokoić rynki finansowe, a przede wszystkim odstraszyć spekulantów poważnego kryzysu gospodarczego”.

W „Muenchner Merkur" czytamy: „No proszę, a jednak można: EBC w wojnie przeciwko koronawirusowi strzela nagle z bazooki. Rząd w Berlinie uruchamia 40-miliardowy pakiet ratunkowy dla samozatrudnionych i najmniejszych firm, które z dnia na dzień straciły podstawy egzystencji. Coraz więcej krajów związkowych stawia w pośpiechu kliniki z namiotów, by przygotować się na falę ciężko chorych. Witamy w rzeczywistości! Nikt nie powinien teraz pozwolić szarlatanom wprowadzać siebie w błąd (...). Przydatna byłaby wizyta w jednej z klinik na północy Włoch, gdzie tysiące ludzi nędznie umiera, bo opieka załamała się pod ciężarem duszących się pacjentów” – stwierdza monachijski dziennik.

Według „Stuttgarter Zeitung" ogromne koszty koronakryzysu w i tak już w mocno zadłużonych Włoszech podsycają na rynkach nowe wątpliwości co do wytrzymałości finansów publicznych. „Podobny rozwój można było obserwować w Grecji i Hiszpanii. Jeśli akurat teraz podrożeje obsługa długów tych krajów, wzmocni to dalej obawy przed niedotrzymaniem płatności. Aby zapobiec takiej spirali spadku, EBC chce teraz podjąć działania zaradcze”.

„Suedwest Presse" pisze o wsparciu koniunktury: „Siła ognia budżetu federalnego jest wprawdzie duża i także zapowiedziany właśnie pakiet finansowy o wartości ponad 40 mld euro jest wyraźnym znakiem. Wątpliwe jest jednak, czy państwowe finanse wystarczą, aby utrzymać przy życiu duszoną tygodniami niemiecką gospodarkę. Lepiej tego nie próbować. Bez EBC nie będzie to długo możliwe".