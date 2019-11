Niemiecka prasa o porozumieniu koalicji rządowej ws. emerytury podstawowej

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" konstatuje:

"Kompromis, który przewiduje kontrolę dochodów, otwiera drogę do zwalczenia ubóstwa na starość. Unia chadecka zrealizowała to, że wspierane będą także emerytury pracownicze, podobnie jak gospodarka, która popada w recesję. Oba rozwiązania są słuszne. W całym planie są jednak niedociągnięcia, jak to, że emerytury podstawowej nie otrzyma ten, kto mniej niż 35 lat płacił składki na fundusz emerytalny. Ale w sumie porozumienie jest iskierką nadziei zarówno dla przyszłych seniorów, jak i dla nadszarpniętej koalicji rządowej".

Regionalny dziennik "Mitteldeutsche Zeitung" z Halle pisze:

"Emerytura podstawowa powinna być wyrazem szacunku dla wkładu ludzi, którzy całe życie pracowali za niewielkie pieniądze. Raczej wątpliwe, że ten, kto odnosi wrażenie, że musi się zdać totalnie na urząd, odbiera to jako respekt. Jeszcze gorzej: potrzebujący pomocy często z niej w ogóle nie skorzysta. Teraz udało się uniknąć tego scenariusza. Oczywiste jest jednak, że koalicja rządowa zwalczając niesprawiedliwość musi uważać, by nie doprowadziła do kolejnej. (..) Według własnych zapewnień pragnie ona zapobiec temu, by osoby, które nie płaciły składek przez 35 lat, nie odeszły z kwitkiem. Ale ta regulacja nie została jeszcze opracowana. I Unia chadecka z SPD muszą to zrobić"

Zdaniem "Neue Osnabruecker Zeitung":

"Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że dla krajów wysoko rozwiniętych żenujące jest, gdy starsi ludzie zbierają butelki, by jakoś przeżyć. Także niedopuszczalne jest, by ludzi na emeryturze nie stać było na życie w mieście, w którym wcześniej pracowali dla innych. Wraz z porozumieniem ws. emerytury podstawowej stało się jasne, że opłaca się pracować, bowiem emerytura w każdym razie gwarantuje określony standard socjalny, bez potrzeby żebrania w urzędzie socjalnym. Jednak nie odbędzie się to bez uprzedniej kontroli, co jest istotnym punktem, biorąc pod uwagę maksymalne żądania ws. bezwarunkowej emerytury podstawowej. I słusznie, gdyż ten dobry uczynek finasowany będzie w końcu dzięki solidarności mas pracujących".

Dziennik "Suedwest-Presse" z Ulm komentuje:

"Po pierwsze pozytywne jest to, że wielka koalicja porozumiała się ws. emerytury podstawowej i tym samym udowodniła, że jest jeszcze zdolna do działania. Aczkolwiek nie ma pewności, że emerytura podstawowa okaże się dla koalicji kołem ratunkowym. Choćby dlatego, że w CDU grozi powstanie i szefowa partii Annegret Kramp-Karrenbauer musi wykazać się wytrwałością".

Natomiast "Stuttgarter Zeitung" uważa, że :

"Koalicji rządowej chodzi jedynie o to, by się uratować i to jej się na razie udało. Ale nadal jest ona mało wiarygodna".

