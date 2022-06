Niemiecka prasa o polityce Orbana: wierny sojusznik Putina

„Węgry znowu blokują” – pisze „Hannoversche Allgemeine Zeitung” i przypomina, że jeszcze na początku tygodnia premier Viktor Orban zgodził się na embrago na ropę z Rosji, po tym jak inni przywódcy państw i rządów przystali na „wspaniałomyślne ustępstwa wobec Węgier”. Jednak kilka dni później Orban wystąpił z nowym żądaniem. Chodziło o planowane przez UE sankcje wobec zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej patriarchy Cyryla. Orban był temu przeciwny. „W ten sposób UE po raz kolejny została sparaliżowana i do tego w czasach wojny” – stwierdza dziennik i dodaje: „Agresor w Moskwie w swoich dążeniach do rozbicia państw UE ma w Budapeszcie wiernego sojusznika. Najwyższy czas, by UE przestała pozwalać Orbanowi wodzić się za nos”.

Zdaniem „Badisches Tagblatt”: „Uległość patriarchy wobec watażki Władimira Putina jest nie do wytrzymania. Podobnie jak kłamstwa, za pomocą których hierarcha usprawiedliwia to, czego nie da się usprawiedliwić”. I jak wskazuje dziennik, w przypadku kogoś takiego jak Orban solidarność jest czymś niezwykłym; nawet jeśli Cyryl i Orban są do siebie podobni, nieliberalni, bigoteryjni oraz pogardzają demokracją. „Teraz Orban trzyma opiekuńcze ramię nad demagogiem w stroju biskupa, chociaż odszedł on tak daleko, jak to tylko możliwe, od dziesięciu przykazań, od wartości zawartych w Kazaniu na Górze i ogólnie od wszystkiego, co powinno stanowić rdzeń wiary chrześcijańskiej”.

„Munchener Merkur” – nawiązując do historii Węgier, które się sprzeciwiły roszczeniom Moskwy do władzy w 1956 roku – stwierdza: „Trudno znieść, że prezydent tych wówczas tak odważnych Węgrów jest teraz jedynym w UE, który kwestionuje porównywalne z tamtymi ukraińske roszczenia do wolności”. Zdaniem komentatora jednym z wyjaśnień bliskości Viktora Orbána z Putinem jest to, że „jego koncepcja 'demokracji nieliberalnej' jest wzorowana na autokracji Putina”.

Z kolei „Leipziger Volkszeitung” uważa, że Państwa UE powinny wprowadzić embargo na ropę bez udziału Węgier. „To by zadziałało, nawet jeśli w żenujący sposób udeokumentowałoby rozłam w Unii. Ale to i tak lepsze niż konieczność znoszenia ciągłego blokowania przez Orbana”. Zdaniem komentatora „wojna Putina z Ukrainą” potrwa prawdopodobnie wiele miesięcy, jeśli nie lat i wymagać będzie od UE bolesnych reakcji. „Gospodarka UE znajduje się pod presją. Dojdzie do dyskusji, czy nie lepiej byłoby nakłonić Ukrainę do ustępstw wobec Putina, co byłoby błędem” – czytamy.

