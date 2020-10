Niemiecka prasa o podwyżkach dla budżetówki

Zdaniem komentatora gazety „Badische Neueste Nachrichten” w obliczu inflacji utrzymującej się nadal w okolicach zera, podwyżka wynagrodzeń dla pracowników sektora ochrony zdrowia o - jak podają związku zawodowe - 8,7 procent do końca 2022 roku, to już coś. „Ten dodatek to także efekt debaty z wiosny, kiedy wychwalano pracowników szpitali i domów opieki za ich oddanie w czasie nierozpoznanej jeszcze wówczas sytuacji koronawirusowej. Zewsząd docierały głosy, że ta cenna praca powinna być wynagradzana lepiej niż dotychczas”.

Także gazeta „Reutlinger General-Anzeiger” zauważa, że wypracowany kompromis stawia w centrum osoby pracujące na głównym froncie w ochronie zdrowia. „Inni zatrudnieni, na przykład w komunikacji miejskiej albo kasach oszczędnościowych, będą mniej zadowoleni. Pozostaje mieć nadzieję, że samorządom wystarczy pieniędzy, aby przeprowadzić przez kryzys także księgarnie czy pływalnie”.

Komentator „Stuttgarter Zeitung” pisze z kolei, że podniesienie wynagrodzeń dla personelu opiekuńczego to dobra wiadomość, zwłaszcza że pracodawcy dorzucili nawet więcej, niż oferowali na początku. „Musieli zrozumieć, że praktykowana od dawna strategia wydajności w ochronie zdrowia, to droga donikąd. Bez konkurencyjnych wynagrodzeń nie ma pracowników w sektorze opieki. A bez wystarczającej opieki społeczeństwo będzie słabsze. Polityka taryfowa nie jest zakładem naprawczym dla działań państwa, ale czasami może wyłapywać braki i w ograniczonym zakresie je łagodzić. W ten sposób także w czasie kryzysu udowodniła swoją wielką wartość”.

Podpisanie porozumienia ze związkami zawodowymi

Innego zdania jest komentator gazety „Neue Osnabrücker Zeitung”, który krytykuje związek zawodowy Verdi za jego twardą postawę. Gazeta zarzuca związkowcom niesolidarne zachowanie w pandemii. „Nieustępliwa strategia związku zawodowego Verdi była absolutnie skrajna. Strajki w czasie koronakryzysu i żądania maksymalnych podwyżek, podczas gdy miliony ludzi poza sektorem publicznym walczą o swoje miejsca pracy? Solidarność wygląda inaczej. Oczywiście bohaterowie pandemii, czyli personel pielęgniarski i lekarze walczący z wirusem na głównym froncie, zasługują na więcej niż tylko ciepła słowa. Ale czy trzeba było sypać z rogu obfitości na wszystkich zatrudnionych w sektorze publicznym, spośród których wielu wcale nie należy do grupy najbardziej poszkodowanych, gdy chodzi o utratę pracy i stres? I to w obliczu czarnych scenariuszy dla publicznych finansów?

Dziennik kół gospodarczych „Handelsblatt” uważa jednak, że koszty tego porozumienia są do przyjęcia. „Przekraczają zaledwie o 100 milionów euro sumę, jaką samorządowi pracodawcy zaproponowali w swojej pierwotnej ofercie. To dobrze, bo argument związków zawodowych, że władze centralne i landowe i tak wynagradzają miastom i gminom utracone z powodu pandemii wpływy z podatków, można uznać tylko częściowo. To wsparcie obowiązuje bowiem tylko w tym roku, a obciążenie nowymi taryfami obowiązuje na stałe. Samorządy potrzebują jednak pola manewru, aby móc utrzymać pływalnie i teatry, czy też dokonywać inwestycji w przyszłość” – czytamy.

