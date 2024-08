Prasa o odwołaniu koncertów Taylor Swift: była wrogiem

„To jest sukces austriackich służb bezpieczeństwa. Nie byłby on jednak możliwy, gdyby nie zagraniczne służby, które dały decydującą wskazówkę” – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. I dodaje: „Służby zagraniczne, czyli inaczej Amerykanie - mogą robić to, czego nie mogą robić Austriacy, ponieważ nie pozwala im na to prawo. Podsłuchują zaszyfrowane platformy komunikacyjne używane przez terrorystów i innych przestępców. Czy istnieje zatem cicha umowa, że Amerykanie mogą bez przeszkód podsłuchiwać ze swoich placówek w Wiedniu i w zamian informować Austriaków, gdy coś z tego, co usłyszą, będzie ich dotyczyć? Dyrektor austriackiego wywiadu celowo nie zrozumiał pytania”.

Dziennik regionalny „Die Glocke” konstatuje: „Ataki na niewinnych mają na celu wstrząśnięcie krajami zachodnimi. Ale nie można dać się zastraszyć tym szaleńcom. Musimy bronić fundamentów naszych społeczeństw. Na szczęście w przypadku incydentu w Wiedniu zadziałała międzynarodowa współpraca służb wywiadowczych. Aby zwalczać terroryzm wszelkiego rodzaju, organy ścigania muszą być wyposażone w środki finansowe, personel oraz szerokie uprawnienia prawne. Nie trzeba wiele, aby radykalni islamscy terroryści zostali zmotywowani do krwawych czynów. Tym razem ich wrogiem była Taylor Swift - popularna, podziwiana, odnosząca sukcesy i pewna siebie młoda kobieta, i do tego z USA. To wystarczy”.

„Nasze społeczeństwo jest podatne na zagrożenia. Ryzyko jest drugą stroną wolności, jest ceną wolności. Ochrona tej ostatniej wymaga czasem ogromnych środków bezpieczeństwa, jak ma to obecnie miejsce w przypadku Igrzysk Olimpijskich w Paryżu” – wskazuje „Neue Osnabrücker Zeitung”. Nie można pozwolić, by społeczeństwo dało się zastraszyć ekstremistycznym zagrożeniom. To, że zagrożenia terrorystyczne są wielokrotnie tłumione już w zarodku, jest w dużej mierze między innymi zasługą bliskiej współpracy policji i służb wywiadowczych w Europie. Ta współpraca jest nie do przecenienia. Bez niej Swifties w Wiedniu poza rozczarowaniem i złamanym sercem mogliby doświadczyć czegoś zupełnie innego” – czytamy.

„Westfälische Nachrichten” z Muenster komentuje: „W samym środku wspaniałego lata koncertów pojawia się wiadomość, że trzy koncerty Taylor Swift w Wiedniu musiały zostać odwołane z powodu planowania ataku terrorystycznego. Swift sama odwołała koncerty po 2017 roku, kiedy atak islamistów na koncert Ariany Grande w Manchesterze spowodował śmierć 22 osób. Swift zawsze obawiała się takiego scenariusza. Koncerty są popularnymi, łatwymi celami dla brutalnych islamistów, szczególnie gdy, jak w przypadku Taylor Swift, wokół stadionu organizowane są imprezy. Oprócz bezsensownego zabijania chodzi zawsze o symbolikę. Koncerty Swift to bijące rekordy, inspirujące fenomeny zachodniego świata, które symbolizują globalną megakulturę wolności i radości życia”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>