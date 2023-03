Niemiecka prasa o ministrze transportu Volkerze Wissingu: Proponuje stare rozwiązania

Zdaniem „Frankfurter Allgemeine Zeitung”: „Faktyczny zakaz dopuszczania do ruchu nowych samochodów osobowych z silnikiem spalinowym jest interwencją idącą zbyt daleko. Tym bardziej, że preferowany przez polityków samochód elektryczny ma zerową emisję CO2, ale dzieje się tak tylko w przypadku spalin, ale nie przy produkcji pojazdu ani podczas ładowania baterii. Właśnie dlatego, że wszyscy są co do tego zgodni, że trzeba pomóc klimatowi, wymogi prawne muszą uwzględnić spojrzenie całościowe. Musi ono obejmować produkcję baterii i energii elektrycznej z jednej strony, jak również produkcję paliwa i silnika z drugiej strony. A FDP uratowałaby to, z czego naprawdę może być dumna: otwartość na technologię”.

„Reutlinger General-Anzeiger” pisze: „Historyczny zwrot w transporcie Unii Europejskiej został na razie wstrzymany. I tylko dlatego, że FDP - najmniejszy partner niemieckiej koalicji rządowej - uważa, że musi kruszyć kopie w imię technologii, która nawet u producentów samochodów uchodzi za nieekonomiczną. Branża samochodowa zainwestowała w ostatnich latach miliardy w e-mobilność. Jednak w przypadku budowy niezbędnej infrastruktury służącej ładowaniu baterii elektryków przeszkodą dla inwestycji staje się odwieczna dyskusja nt. otwartości technologicznej. Dopiero, gdy UE zobowiąże się do e-mobilności, prywatni inwestorzy pójdą wtedy na całość w rozbudowie stacji ładowania. Ale FDP jest to obojętne. Po tym jak w ubiegłym roku wypadła z parlamentów landowych Kraju Saary, Dolnej Saksonii i Berlina oraz jej wyniki wyborcze w Szlezwiku-Holsztynie i Nadrenii Północnej-Westfalii spadły do połowy, FDP w imię swojej popularności jest gotowa zrobić wszystko”.

Z kolei „Heilbronner Stimme” jest zdania, że: „Minister transportu Niemiec Volker Wissing udaje, że chce uratować silnik spalinowy. A przecież wie, że to tak nie działa, nie w takim zakresie, jak byłoby to potrzebne, aby zaoferować niemieckim dostawcom alternatywę dla transformacji w kierunku e-mobilności. Dlatego przekonuje, że w 2035 roku będzie tyle zielonego wodoru, że wszystkie problemy energetyczne zostaną rozwiązane i zostanie jeszcze pod dostatkiem dla silnika spalinowego. A przecież niemieccy producenci samochodów już dawno wyznaczyli kierunek. Przydatne są tu jasne warunki ramowe, co wyraźnie zaznaczył w swojej krytyce opóźnień szef Audi. Zamiast więc używać paliw syntetycznych jako wymówki dla samochodów, które byłyby napędzane konwencjonalną benzyną, FDP powinna wspierać rozbudowę globalnej gospodarki wodorowej. Samo zablokowanie nic tu nie da”.

Według „Badische Zeitung”:„Nie tylko trzeba uporać się ze zwrotem w polityce bezpieczeństwa, ale także z transformacją w energetyce i w transporcie. Chodzi o poprawienie wydajności i neutralności klimatycznej transportu w tym uprzemysłowionym kraju europejskim. Skalę tego wyzwania pokazuje analiza natężenia ruchu przedstawiona przez ministra transportu Volkera Wissinga. Do 2051 roku ruch drogowy wzrośnie w całym kraju, a ciężarówki pozostaną dominującym środkiem transportu. Wissing spodziewa się wzrostu rzędu 54 procent. Wyciąga z tego wniosek, że także w przyszłości trzeba stawiać na rozbudowę dróg. To mało ambitny plan. Jasne, że nie obejdziemy się w przyszłości bez samochodów, ciężarówek, ani bez nowych autostrad. Ale propozycja starych rozwiązań jest rozczarowująca. Niemcy nie osiągną wyznaczonych sobie celów odnośnie klimatu i środowiska”.

