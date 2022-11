Niemiecka prasa o debacie w sprawie zasiłku obywatelskiego

Zdaniem „Frankfurter Allgemeine Zeitung": „Stosowana przez CDU/CSU taktyka opóźniania jest słuszna. Dotyczy ona wypróbowanej i sprawdzonej zasady bazującej na wsparciu i zobowiązaniu do współpracy. Podczas gdy koalicja rządowa tę zasadę osłabia. Materialne ustępstwa są równoważone mniejszymi zobowiązaniami do współpracy. Stąd zarzuty, że zasiłek obywatelski jest pierwszym krokiem do osiągnięcia bezwarunkowego dochodu podstawowego. Twierdzenie to może wydać się przesadne podobnie jak to, że nie opłaca się więcej pracować. Ale metoda koalicji rządowej jest też przesadzona. Skorygowanie jej byłoby dobrym zadaniem dla Bundesratu i chadecji. Odroczenie realizacji projektu o pół roku nie doprowadzi do zatopienia SPD”.

„Frankfurter Rundschau" uważa, że „debata w sprawie zasiłku obywatelskiego prowadzona jest w sposób obłudny, polemiczny i dyktowany własnym interesem politycznym. Co niewiele pomoże osobom, których zasiłek dotyczy. Konieczne kroki takie jak podniesienie podstawowej stawki świadczenia są zagrożone opóźnieniem. CDU jest nierozważna, krytykując plany wprowadzenia zasiłku obywatelskiego używając jednocześnie przestarzałego terminu „turystyki socjalnej”. A następnie mówiąc o „czynnikach zachęcających”, by w końcu starać się udowodnić na wątpliwych przykładach obliczeń, że praca zarobkowa za płacę minimalną już się nie opłaca”.

„Reutlinger General-Anzeiger” pisze: „Friedrich Merz (szef CDU) proponuje obecnie podwyższenie świadczenia podstawowego Hartz IV, co jest również przewidziane w zasiłku obywatelskim, aby następnie spokojnie zająć się dalszymi punktami reformy. W obliczu galopującej inflacji podwyżka miałaby ogromne znaczenie dla osób otrzymujących świadczenia socjalne. Koalicja rządowa odrzuca jednak tę propozycję, mówiąc, że chce gruntownej reformy, ale w rzeczywistości nie chce po prostu ugiąć się przed Merzem i CDU. Ucierpią na tym ci, którzy są uzależnieni od środków państwowych”.

Z kolei „Neue Osnabruecker Zeitung" twierdzi, że uwagi szefa CDU Friedricha Merza w sprawie zasiłku obywatelskiego są w pełni uzasadnione. Gdyż pomimo wielu poprawek wprowadzonych przez koalicję rządową są kwestie niewyjaśnione. Zdaniem dziennika zasiłek obywatelski stanie się problematyczny, gdy jego konstrukcja finansowa będzie tak komfortowa, że jego odbiorcy nie będą poczuwali się do konieczności podjęcia pracy. „Nie należy się tego jednak spodziewać w przypadku świadczenia w wysokości 502 euro. Jeśli jednak zachęty do podjęcia nowej pracy przepadną, np. z powodu zbyt późnego zastosowania kar lub oszczędzania na rezerwach osób objętych tym problemem, to nastąpi krytyczna sytuacja. A powszechne świadczenia socjalne bez świadczeń wzajemnych nie leżą ani w interesie państwa, ani społeczeństwa”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>