Niemiecka prasa: Las Hambach padł ofiarą błędnej polityki

„Nordwest Zeitung” z Oldenburga pisze: „Trudno wytłumaczyć opinii publicznej, że decyzja o natychmiastowym wykarczowaniu lasu stojącego tam od 12 tys. lat służyć ma zabezpieczeniu zaopatrzenia energetycznego przy pomocy najbardziej szkodliwego dla środowiska nośnika energii, czyli węgla brunatnego. To właśnie tego rodzaju mechanizmy bezlitosnej logiki faktycznych przymusów powodują, że ludzie wątpią w politykę. Kto bowiem widzi zdjęcia pustkowia, jakie pozostaje po odkrywkach węgla brunatnego, ten może tylko bezsilnie kręcić głową”.

Jak pisze portal „Nordbayern” z Norymbergi „drzewa w lesie Hambach zostaną ścięte, pomimo że jest to kompletnie niepotrzebne. Zarówno władze federalne jak i landowe do tej pory wymigiwały się od podjęcia trudnej decyzji. Sympatią można jak najbardziej darzyćaktywistów blokujących karczowanie lasu Hambach, przynajmniej tak długo, jak nie będą oni stosować przemocy, ponieważ rozszerzenie odkrywkowego wydobycia węgla jest całkiem bezsensowne pod względem polityki ekologicznej. Węgiel brunatny jest najbrudniejszym surowcem energetycznym, który w ogromnym stopniu przyczynia się do efektu cieplarnianego. Jeżeli Niemcy chcą chociaż do roku 2030 osiągnąć wyznaczone sobie cele klimatyczne, muszą jak najszybciej unieruchomić elektrownie na węgiel brunatny”.

Oceniając eskalację, jaka obecnie ma miejsce w Hambach, komentator stwierdza, że „błędy popełniono na płaszczyźnie politycznej i są to bardzo ciężkie zaniedbania. Przynajmniej od 10 lat wiadomo, że Niemcom nie uda się, tak jak planują, ograniczyć emisji dwutlenku węgla, jeżeli dalej eksploatować będą elektrownie węglowe. Lecz żadna z partii tworzących rządy – ani chadecja, ani socjaldemokraci, ani liberałowie nie byli zainteresowani tym, żeby zorganizować ten proces. Kanclerz Merkel wyniośle milczała i nie działo się nic. Obecna koalicja przynajmniej powołała komisję, która ma uregulować zaprzestanie eksploatacji węgla. Lecz do tej pory nie przystąpiła nawet jeszcze do działania”.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Przemysł węglowy czy ochrona klimatu Obecna krawędź największej w Europie odkrywki węgla brunatnego. Koncern energetyczny RWE chce wykarczować ostatni fragment położonego między Kolonią i Akwizgranem lasu Hambach. 90 procent tego lasu padło już ofiarą kopalni. Za 2,5 roku koparki mogą dotrzeć do jego skraju. Walka o zachowanie resztek lasu jest zarazem walką interesów: przemysł węglowy kontra ochrona klimatu.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Pod ochroną policji Mimo wszystkich apeli i trwającej sprawy sądowej przeciwko wyrębowi lasu, gigant energetyczny RWE obstaje przy swoich planach. 1 października może się rozpocząć wielka wycinka. By ją przygotować, pracownicy koncernu usuwają pod ochroną policji przeszkody.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Życie na drzewie Od sześciu lat młodzi aktywiści żyją w resztkach lasu Hambach. Powstały małe wioski na drzewach, sąsiedzi przedostają się do siebie mostami linowymi ukrytymi w koronach drzew. Ekolodzy protestują w ten sposób przeciwko wycince lasu. W koronach drzew żyje obecnie szacunkowo od 100 do 200 osób.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Opór do końca Clumsy żyje w domku na drzewie od pięciu lat, Zmiany klimatu są jego zdaniem największym zagrożeniem dla ludzkości, a eksploatacja węgla bezprawiem. Swoim protestem chce wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, a swoją walkę postrzega w tradycji innych ruchów na rzecz praw człowieka.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Duże zainteresowanie Mieszkańcy lasu Hambach cieszą się dziś ogromnym zainteresowaniem. Codziennie odwiedzają ich goście, w niedziele bywają to setki ludzi. Chcą poznać znaczenie lasu i wyrazić aktywistom swoje współczucie i solidarność.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Apel o rezygnację z wycinki Najmłodszy mieszkaniec lasu Hambach ma niespełna rok. Plany RWE, który zamierza teraz kontynuować wyrąb lasu, mobilizują przeciwników węgla. Aktywiści, mieszkańcy pobliskich wsi, organizacje ochrony środowiska i politycy domagają się od koncernu, by wstrzymał się do końca roku. Do tego czasu rządowa komisja węglowa ma przedstawić plany odejścia Niemiec od węgla.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Niedzielne spacery po lesie Pedagog Michael Zobel w niedziele oprowadza zainteresowanych po lesie Hambach. W pozostałościach starego lasu można jeszcze zobaczyć ponad trzystuletnie dęby szypułkowe, graby. Żyją w nim też zagrożone wyginięciem gatunki, wśród nich nietoperze z gatunku nocek Bechsteina, dzięcioł średni czy orzesznica leszczynowa. Wielu zwiedzających nie uświadamiało sobie dotąd znaczenia lasu.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Strach przed aresztowaniami Jedna z aktywistek odpowiada na pytania gości. Pytają o życie w lesie, protest, reakcję policji. Młoda kobieta też martwi się o klimat i życie kolejnych pokoleń. Przyznaje, że boi się aresztowania „tylko dlatego, że tutaj jesteśmy”.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Tylko pokojowy protest? Według relacji policji w ostatnich tygodniach funkcjonariusze byli atakowani przez zamaskowanych sprawców kamieniami i ostrzeliwani z proc. Większość mieszkańców lasu Hambach jest jednak nastawiona bardzo pokojowo. Tak jak ta para na zdjęciu. Policja uważa przedmioty takie jak gaśnica za atrapy bomb i profilaktycznie wysadza je w powietrze.

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat Niejasna sytuacja prawna RWE ma co prawda pozwolenie na wycinkę drzew, ale pozew do sądu wniosła przeciwko temu organizacja ochrony środowiska BUND. Na zdjęciu ekspert organizacji Dirk Jansen tłumaczy sytuację członkom komisji węglowej. Według niego, Naczelny Sąd Administracyjny w Münster (Monastyr) jeszcze do końca września może zakazać karczowania lasu. Autor: Gero Rueter



„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze w tym kontekście o policji, która siłą usuwa aktywistów broniących lasu Hambach. „Policja musi w odpowiednim momencie być ostra, ale nie wolno jej też odwracać wzroku w innych momentach. Policja nie musi tolerować, kiedy ktoś zwraca się do niej na ty, ale też i sama nie może ‘tykać' ludzi, jak robi to na Twitterze. Chodzi o respekt wobec przedstawicieli państwowej władzy, jaką okazuje policji coraz mniej ludzi z określonych kręgów. Policję uważa się tam za wizerunek wroga, a kiedy wkracza ona do akcji, zwierają się szyki przeciwko stróżom państwowego porządku”.

„Las Hambach to niesłuszna walka” – pisze komentator portalu „Spiegel online”.

„Nawet gdyby Niemcy bardzo szybko zrezygnowali z węgla, skazani będą na jego eksploatację jeszcze przez lata. Na obecnym etapie dyskusji ostatnia elektrownia węglowa dopiero za kilkadziesiąt lat mogłaby zostać odłączona od sieci. Natomiast węgiel wydobyty na obszarze Hambach będzie spalony już w następnych latach. Nie można też tak szybko zastąpić tego surowca kupując go gdzieś indziej, bo zbyt duży jest na niego popyt. Prawie 15 proc. zaopatrzenia energetycznego Nadrenii Płn.-Westfalii uzależnione jest właśnie od Hambach, a tym samym praca wielu energochłonnych zakładów przemysłowych. Aby zapełnić tę lukę potrzebny byłby ogromny wysiłek”.

Komentator zaznacza także, że „gdyby rząd Niemiec wcześniej i z większym sercem podszedł do rezygnacji z energetyki węglowej, dałoby się jeszcze ten las uratować. Ale teraz jest już niestety na wszystko za późno. Pociechą jest chociaż to, że koncern RWE nie tylko ścina w Hambach stare drzewa. W pobliżu, na tak zwanym wzgórzu Sophie posadzono ponad 10 mln nowych drzew. Nie jest to ekwiwalentem dla lasu Hambach, ale daje przynajmniej schronienie wielu zwierzętom w regionie, a dla ludzi stało się popularnym miejscem rekreacji”.







