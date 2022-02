Niemiecka prasa: inicjatywa Dudy nie rozwiąże sporu z Brukselą

Opiniotwórcze dzienniki „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i „Sueddeutsche Zeitung” poświęcają we wtorek (08.02.2022) dużo uwagi wizycie Andrzeja Dudy w Brukseli. W poniedziałek polski prezydent spotkał się tam z szefową Komisji Europejskiej i szefem Rady Europejskiej. Obok rozmów o sytuacji na Ukrainie tematem spotkań była też prezydencka inicjatywa rozwiązania sporu o polską praworządność.

Jak czytamy w „Sueddeutsche Zeitung”, polski prezydent wysyła w stronę Brukseli sprzeczne sygnały. W ubiegłym tygodniu jako jedyny wysoki rangą przedstawiciel Unii Europejskiej wziął udział w ceremonii otwarcia igrzysk w Pekinie, niszcząc w ten sposób resztki pozorów, że UE prezentuje wobec Chin spójne stanowisko.

„Teraz Duda przyleciał do Brukseli i można było odnieść wrażenie, że na spotkanie z szefową Komisji Ursulą von der Leyen i szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem przyfrunął polski gołąbek pokoju”. Gazeta zauważa, że von der Leyen ani słowem nie wspomniała po rozmowach o sprawie deficytów praworządności w Polsce, ale Andrzej Duda tryskał po spotkaniu optymizmem i zapewniał, że instytucje unijne są zainteresowane rozwiązaniem problemu.

Diabeł w szczegółach

„Rzeczywiście w kręgach Komisji Europejskiej przyjęto z ulgą, że rozmowy znowu ruszyły. Ale najpierw trzeba sprawdzić jak sformułowana jest (prezydencka) ustawa. A samo jej przyjęcie jeszcze nie wystarczy. Komisja domaga się spełnienia konkretnych żądań. Wśród nich jest nie tylko likwidacja izby dyscyplinarnej. Sędziowie, którzy zostali zawieszeni, muszą wrócić do wykonywania obowiązków”.

Gazeta przypomina, że prezydent Andrzej Duda współdziałał z rządem PiS przy wprowadzaniu zmian w polskim sądownictwie, które doprowadziły do konfliktu z Brukselą. „Ustępstwa w poszczególnych sprawach mogą wskazywać na to, że grożące odebranie pieniędzy (z unijnych funduszy) przynosi efekt”. Zdaniem gazety do przełomu jeszcze jednak daleko, a Ursula von der Leyen jest pod presją, aby uruchomić wobec Polski i Węgier tzw. mechanizm praworządności pozwalający blokować wypłatę środków budżetowych.

Także dziennik „Frankurter Allgemeine Zeitung” ocenia, że jest mało prawdopodobne, aby prezydencka inicjatywa zakończyła spór z Komisją. Gazeta zwraca przy tym uwagę, że propozycje Andrzeja Dudy wywołały krytykę części obozu Zjednoczonej Prawicy. „Narodowo-konserwatywny PiS, z którego wywodzi się Duda, długo sprawiał wrażenie monolitu, ale od dwóch lat pojawia się tam coraz więcej pęknięć – chodzi zarówno o sprawy merytoryczne, jak i osobiste ambicje (…) Propozycja Dudy jeszcze te podziały pogłębia”.