Niemiecka prasa: Eurokomisja von der Leyen na starcie

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” podkreśla na wstępie komentarza, że nowa przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen nie kandydowała wcześniej na stanowisko szefowej eurokomisji i tylko na marginesie brała udział w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. „Pomimo to w ciągu jednej nocy pod koniec czerwca Niemka zdystansowała wszystkich czołowych kandydatów. Przez długi czas pozostanie to jednym z najbardziej zadziwiających zdarzeń w historii polityki europejskiej. Dla chrześcijańskiej demokratki to oczywiście poważne obciążenie. Szerokie poparcie dla całej Komisji nie powinno przesłaniać tego faktu. Reprezentowane są w niej trzy wielkie frakcje i stąd głosowały one na swoich ludzi. To w efekcie dało lepszy wynik niż ten, który w lipcu osiągnęła sama von der Leyen. Nie znaczy to, że parlamentarzyści pogodzili się ze sposobem wyłonienia szefowej eurokomisji; wielu czuje się upokorzonych przez szefów państw i rządów. Na podium poniżej von der Leyen stoi teraz dwóch wiceprzewodniczących, którzy mieli ochotę na jej stanowisko”.

Ogólnoniemiecki dziennik “Sueddeutsche Zeitung” komentuje fragment przemówienia von der Leyen. Szefowa eurokomisji „porusza pewne zagadnienia, które przede wszystkim w Niemczech budzą niesmak – zagadnienie siły, także w sensie militarnym. Neoagresywna Rosja i rosnący w siłę Chiny zmuszają do jakiejś odpowiedzi. I Donald Trump, który jako prezydent USA może zostać ponownie wybrany i definitywnie skończyć z NATO. Nie musi tak się stać, ale byłoby mądrze, gdyby Europa się na to przygotowała – poprzez wzmocnienie europejskiej obronności, Póki co jako uzupełnienie NATO i przez wspólną politykę zbrojeniową”

Regionalny dziennik „Mitteldeutsche Zeitung” z Halle analizuje: "Von der Leyen jest doświadczonym taktykiem, którego nie wolno nie doceniać. Jest też Europejką z przekonania. Jednak to nie wystarcza, by być dobrą przewodniczącą Komisji. Czy jej się to uda będzie w dużym stopniu zależało od tego, jaką pomoc otrzyma przede wszystkim od największego państwa członkowskiego - Niemiec. Wielka koalicja zadekretowała entuzjazm dla Unii Europejskiej jedynie na papierze w umowie koalicyjnej. Przede wszystkim niemiecki rząd nie może uchylać się już przed wyższymi składkami na UE".

Z kolei inny regionalny dziennik, „Volksstimme” z Magdeburga, przypomina, że „za priorytet von der Leyen obrała ochronę klimatu i cyfryzację, do tego zdecydowaną politykę zagraniczną, która ma uczynić z Europy samodzielna i silny ośrodek władzy na światowej scenie. Nadszedł na to czas. Przy wszystkich swoich wewnętrznych sprzecznościach UE musi wykrzesać z siebie tyle ducha solidarności, by nie zostać przygniecionym przez najważniejszych globalnych graczy: USA, Rosja i Chiny. Polityczna inicjatywa musi być przy tym oflankowana militarnie, jeśli ma być skuteczna. W konsekwencji także Niemcy powinni wzmocnić swoją armię”.