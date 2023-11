Niemiecka prasa: Duda „wyszarpuje” czas dla PiS

Duda wyszarpuje czas dla PiS” – pisze Gabriele Lesser w komentarzu opublikowanym w „Tageszeitung” (TAZ). Prezydent Andrzej Duda chce powierzyć misję utworzenia rządu dotychczasowemu premierowi, chociaż PiS utracił w wyborach większość – zaznaczyła warszawska korespondentka gazety.

Lesser przypomniała wyniki wyborów parlamentarnych i podkreśliła, że trzy demokratyczne i proeuropejskie bloki zdobyły prawie cztery miliony głosów więcej niż rządzące od ośmiu lat Prawo i Sprawiedliwość.

„Pomimo tego prezydent Andrzej Duda, który sam pochodzi z tej partii, przeciąga demokratyczną zmianę władzy” – pisze Lesser nawiązując do decyzji o powierzeniu misji tworzenia rządu premierowi Morawieckiemu. Autorka przypomniała, że demokratyczna opozycja dysponuje 248 mandatami w liczącym 460 miejsc Sejmie. Dla Dudy najważniejsze było natomiast to, że PiS pozostało najsilniejszą partią w parlamencie.

Ucierpi autorytet Dudy

Zdaniem komentatorki decyzja prezydenta nie wzmocni jego autorytetu. „Połowa Polski śmieje się z niego” – pisze dziennikarka „TAZ” dodając, że problemy Dudy z matematyką stały się tematem niezliczonych memów.

Do czasu wyboru Donalda Tuska na premiera, co może nastąpić pod koniec listopada, rząd PiS będzie mógł rozdzielić wiele ważnych stanowisk i przyznać prezydentowi kolejne kompetencje lub też ukryć w niejawnych funduszach miliony złotych z podatków – pisze Lesser.

Liderzy opozycji Zdjęcie: Pawel Supernak/dpa/picture alliance

Jej zdaniem Duda wie dobrze, co robi – „obejmuje opiekę paliatywną nad PiS-em i przedłuża jej polityczny byt, tak długo, jak długo jest to możliwe”. „W roku 2025, gdy druga i tym samym ostatnia kadencja prezydenta dobiegnie końca, Duda chce stanąć na czele narodowo-konserwatywnej odnowy i rozpocząć nową karierę” – pisze w konkluzji Gabriele Lesser.

PiS nie znajdzie partnerów

Niklas Zimmermann we „Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze, że prezydent Duda powierzy misję tworzenia rządu Morawieckiemu, chociaż to Tusk ma większość. PiS nie znajdzie wystarczającej ilości partnerów, aby utworzyć rząd – zaznaczył autor.

W jego opinii argumentacja Dudy jest „z formalnego punktu widzenia logiczna”, gdyż PiS rzeczywiście wyszedł z wyborów jako najsilniejsza partia. „Dotychczasowa partia rządowa nie ma jednak żadnych realistycznych szans na znalezienie partnerów do większościowej koalicji w Sejmie” – czytamy w „FAZ”.

Autor opisał dotychczasowe próby pozyskania przez PiS do współpracy PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i zwrócił uwagę na zapowiedź powołania polityka tej partii Marka Sawickiego na marszałka seniora. Duda pochwalił przy tej okazji Sawickiego jako człowieka „dialogu i współpracy” – podkreślił Zimmermann w „FAZ”.

Brak politycznej stabilizacji

Większość niemieckich gazet zamieszcza we wtorkowych wydaniach depesze agencyjne na temat sytuacji w Polsce. „Der Spiegel” nazywa za DPA decyzję prezydenta Dudy „kontrowersyjną” i zwraca uwagę, że w ten sposób proces zmiany władzy ulega dalszemu opóźnieniu. Może to doprowadzić do „kolejnych tygodni braku politycznej stabilizacji”. Agencja przytacza opinię Tuska, że decyzja Dudy jest błędem i wystawia Morawieckiego na upokorzenie.

