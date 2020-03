Niemiecka prasa: dobry pakiet dla gospodarki

"Pandemia koronawirusa powoduje niewyobrażalne dotąd konsekwencje. Podczas gdy nadal rośnie liczba zarażonych, a życie publiczne w dużej mierze ustaje, państwo przybywa z pomocą. Dysponujemy finansowymi rezerwami, które pozwalają na zdecydowane działanie - podkreślił minister finansów Olaf Scholz, gdy razem z ministrem gospodarki Peterem Altmaierem prezentował obszerny pakiet ustaw. I tak rzeczywiście jest. Na szczęście w dobrych, niezbyt odległych czasach koalicja nie posłuchała wołań różnych mądrali, namawiających do zaciągania długów na poczet pięknych projektów. Dzięki polityce zrównoważonego budżetu państwo jest w na tyle solidnej formie, by sięgnąć po słynną bazookę" - pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine".

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" koncentruje się na rządowej pomocy finansowej dla szpitali w ramach uchwalonego pakietu ustaw. Minister zdrowia Spahn "w ramach swojej tarczy ochronnej obiecał trochę więcej pieniędzy dla pielęgniarzy. Bardziej drastyczna jest druga ustawa, w której Spahn chce zobowiązać pielęgniarzy do pracy w placówkach szczególnie dotkniętych koronawirusem. To działanie, którego nie uda się uniknąć w sytuacji kryzysowej. Ale jest to też akt rozpaczy po tylu latach chybionej polityki na tym polu. (...) Także poza szpitalami niezbędni są ludzie, którzy zadbają o seniorów i niepełnosprawnych. Tarcza poliyki powinna ich wszystkich chronić - i musi ona pozostać rozpostarta także wtedy, gdy pokonamy wirusa".

Uchwalony pakiet pomocowy komentuje także prasa regionalna. Wychodzący w Badenii-Wirtembergii dziennik "Stuttgarter Zeitung" uważa: "rząd naszego kraju związkowego razem z rządem federalnym przygotował dobry, całościowy pakiet dla gospodarki. Nasz land nawet rozszerzył tę pomoc, z której korzystać mogą przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników. To jednak nie wyczerpuje tematu. Ten program jest tym, czym jest - krótkoterminową, natychmiastową pomocą. Jeśli koronakryzys uda się opanować po trzech miesiącach, przedstawiciele wolnych zawodów i rzemieślnicy szybko wrócą do pracy. Ale możliwe, że wtedy rząd będzie musiał zatroszczyć się o kulejące wielkie niemieckie koncerny".

"W takiej sytuacji jak ta potrzebny jest rząd, który reaguje szybko, kreatywnie i niebiurokratycznie" - pisze wychodzący w Duesseldorfie dziennik "Rheinische Post". "Konstatacja, że koronawirus zada Niemcom potężny cios, powinna była jednak nadejść już wcześniej. Pomimo to, Niemcy przygotowane są lepiej niż wielu ich sąsiadów. Związane jest to z naszą dobrą służbą zdrowia. Także często krytykowana w Europie oszczędność niemieckiego rządu przynosi dziś efekty według ludowej mądrości - oszczędzaj, gdy ci dobrze, a będziesz miał, gdy będzie ci źle. Budżet państwa i kasy socjalne w Niemczech są dobrze przygotowane".

