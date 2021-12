Niemiecka prasa: Damy radę pandemii w 2022

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" uważa , że: "Znalezienie właściwego sposobu na sprostanie oczekiwaniom zmęczonej koronawirusem republiki nie będzie łatwym zadaniem. Dobrym początkiem byłoby wypowiedzenie prawdy, która odnosi się nie tylko do pandemii: że być może niektóre kryzysy naszych czasów nigdy się nie skończą, a przynajmniej nieprędko. To nie jest przyjemne, ale przynajmniej byłoby uczciwe. A najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć demokracji jest przecież to, że obywatele nie oczekują już niczego od polityki".

Komentator "Frankfurter Allgemeine Zeitung" koncentruje się na zagrożeniach dla demokracji: "Społeczeństwa zachodnie są narażone na stres niemal wszędzie. W dużej mierze przyczyniła się do tego pandemia i środki podjęte w celu jej powstrzymania. Jak bardzo wahadło wychyla się w stronę prawicowego ekstremizmu, będzie można zobaczyć już wkrótce podczas wyborów prezydenckich we Francji. Być może demokracje są bardziej odporne, niż wielu przypuszcza. Ale niepokojące jest to, że tak wielu kwestionuje system. Jednak wolność, demokracja i praworządność są dobrami, o których ludzie w dyktaturach mogą tylko pomarzyć".

Podsumowaniem roku i perspektywami na przyszłość zajmuje się także prasa regionalna. Na przykład "Fuldaer Zeitung" przypomina o niedoborach niektórych towarów: "W jakiś sposób wszystko stało się w tym roku rzadkie: wiosną zaczęło się od materiałów budowlanych, potem doszły rzeczy, w których ważną rolę odgrywają półprzewodniki: samochody, komputery, urządzenia elektroniczne. To, co przypomina socjalizm rodem z NRD z jej gospodarką planową i nadwyżką siły nabywczej, szybko opatrywane jest etykietą koronawirusa. Ale w rzeczywistości niedobór wielu towarów świadczy o naszym uzależnieniu od rynków światowych, na które nie mamy wpływu, a także o bezsilności w obliczu błędnych decyzji, złego zarządzania i decyzji politycznych. Perspektywy nie są różowe. Niedobory w wielu obszarach będą się utrzymywać po 2022 r."

Inaczej sytuację ocenia komentator dziennika "Westfaelische Nachrichten": "Są też dobre wiadomości. Przez dwa lata pandemii naukowcy wykonali wspaniałą pracę. (...) Ponadto wielu ludzi w tym kraju udowadnia, jak bardzo solidaryzują się ze sobą, akceptują wyrzeczenia, by chronić innych, szczególnie narażonych na ryzyko. Zdecydowana większość ludności jest rozsądna i nie wierzy w ideologiczne teorie spiskowe. Wszystko to daje nam nadzieję - na rok 2022, ale także dla naszego społeczeństwa w ogóle".

Także "Hannoversche Allgemeine" stwierdza, że "szczepionki przeciwko koronawirusowi są skuteczne. To, że potrzebujemy dodatkowych ukłuć nie jest żadnym dramatem. Większość społeczeństwa wykazuje solidarność. Ogólnie rzecz biorąc, gospodarka pozostaje stabilna. To nie może zmienić poczucia bezradności opiekunów, rodziców, rodziców i innych osób pogrążonych w żałobie, chorych, wszystkich tych, których plany i pewniki wymykają im się z rąk. Niebo jest zaciemnione, ale nie jest ciemno na zawsze. Damy radę w 2022, razem".