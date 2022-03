Niemiecka minister: Polska przyjmuje uchodźców we „wzorowy” sposób

Podczas czwartkowego (10.03.22) spotkania szefów resortów spraw wewnętrznych Polski, Niemiec i Francji w Rzeszowie zawiązany został – jak to określił minister Mariusz Kamiński – „nieformalny sztab”, którego celem jest wsparcie swobodnego przemieszczania się uchodźców wojennych z Ukrainy po całej Unii Europejskiej. Ministrowie Mariusz Kamiński, Nancy Faeser i Gerald Darmanin wspólnie odwiedzili polsko-ukraińskie przejście graniczne w Korczowej.

– Jestem bardzo wdzięczna polskiemu rządowi za to, że przyjmuje tych ludzi w tak wzorowy sposób i poprzez dzisiejszą ustawę umożliwia im dostęp do środków pomocowych i systemu świadczeń socjalnych tu w Polsce – powiedziała Faeser. Polityk SPD mówiła o tym, że pomoc uchodźcom to wspólne europejskie zadanie. – To musi wyjść teraz na pierwszy plan. Powinniśmy również udostępnić pieniądze europejskie na rzecz Polski, na rzecz Rumunii, Mołdawii po to, aby te kraje otrzymały niezbędne wsparcie – stwierdziła, dodając, że Niemcy chcą „w dalszym ciągu wspierać Polskę, jeśli chodzi o pomoc na rzecz uchodźców”.

Dwa miliony uchodźców w dwa tygodnie

Działania w krajach sąsiadujących z Ukrainą są koordynowane przez UE. W Niemczech zaangażowane są Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy Ofiarom Katastrof, Federalna Agencja ds. Pomocy Technicznej (THW) i Niemiecki Czerwony Krzyż. Spośród ponad dwóch milionów osób, które opuściły Ukrainę od rozpoczęcia ataku Rosji na ten kraj dwa tygodnie temu, około półtora miliona znalazło się w Polsce. Reszta udała się między innymi do Mołdawii, Rumunii, Słowacji i na Węgry.

Także w Niemczech z dnia na dzień rośnie liczba ukraińskich uciekinierów. Do tego kraju dotarło 100 000 z nich. Zdaniem agencji DPA, ich rzeczywista liczba jest prawdopodobnie wyższa, bo wielu z nich przebywa u krewnych i przyjaciół i nie zgłosiło jeszcze swojego pobytu władzom.

„Niesamowite działania” Polski na rzecz uciekinierów

– Przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć na własne oczy, ale także powtórzyć raz jeszcze ministrowi spraw wewnętrznych w Polsce, że jesteśmy solidarni i gotowi pomóc – oświadczył z kolei francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Przypomniał, że UE uruchomiła mechanizmy pomocy humanitarnej, w tym europejską platformę, dzięki której przekazano 100 tysięcy ton pomocy, w tym leków i środków opatrunkowych.

Francuski polityk zapewnił, że Unia Europejska zaplanuje „przyjęcie dziesiątek, a nawet setek tysięcy mieszkańców Ukrainy w Europie Zachodniej". Francja pomoże im „z transportem, zakwaterowaniem oraz zorganizowaniem szkół dla ich dzieci". Darmanin podkreślił, że chce pokazać solidarność z mieszkańcami Ukrainy oraz z Polską i polskim rządem, który dokonuje, „niesamowitych działań", żeby przyjąć uchodźców z Ukrainy.

Wsparcie USA w kryzysie humanitarnym

O kryzysie humanitarnym w Ukrainie rozmawiali w Warszawie także prezydent Andrzej Duda i goszcząca ze swoją pierwszą wizytą w Polsce wiceprezydent USA Kamala Harris.– Świat obserwuje Polskę, przywódców Polski i ludzi mieszkających w Polsce. To są niesamowite akty hojności i dobra – powiedziała Harris, dziękując Polakom za wsparcie ukraińskich uciekinierów. – Widzieliśmy zwykłych ludzi robiących niezwykłe rzeczy, by podtrzymać poczucie godności zupełnie nieznajomych – dodała. Jej zdaniem, przyjęcie przez Polskę w krótkim czasie półtora miliona uchodźców jest „wielkim obciążeniem”.

Zadeklarowała, że USA w związku z kryzysem humanitarnym w Ukrainie kolejnych 50 mld dolarów przez Światowy Program Żywnościowy ONZ. Podkreśliła, że Kongres USA pracuje nad przekazaniem 13,5 miliardów dolarów na pomoc humanitarną i na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej.

Zaznaczyła ponadto, że Departament Stanu USA podjął tydzień temu decyzję o powołaniu specjalnej grupy śledczej, której zadaniem będzie między innymi zbadanie przestępstw popełnionych przez rosyjskich oligarchów, zaś prezydent Joe Biden zapowiedział zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do USA. Sytuacja wymaga jej zdaniem „surowych i szybkich działań, żeby agresja rosyjska przeciwko Ukrainie była związana z poważnymi konsekwencjami”.

Solidarność w ramach NATO

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem RP Andrzejem Dudą wiceprezydent USA przypomniała, że Stany Zjednoczone zdecydowały się przekierować dwie baterie obrony powietrznej Patriot do Polski. – Mogę dzisiaj ogłosić, że zrealizowaliśmy to. Te systemy Patriot zostały do Polski dostarczone. Robimy to w ramach przypomnienia, a także zademonstrowania naszego zaangażowania i zobowiązania co do bezpieczeństwa naszych sojuszników, a w szczególności wobec Polski w tym momencie, w tym czasie – powiedziała Harris.

Zapewniła także o nienaruszalności art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który nakazuje wszystkim członkom solidarną obronę państwa NATO, które zostanie zaatakowane. USA wzmocniły ostatnio swoją obecność wojskową w Polsce z 5 tysięcy do 9,7 tysięcy żołnierzy.

Na temat wojny w Ukrainie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał także w czwartek (10.03.) z szefem rządu Kanady. Justin Trudeau oświadczył podwojenie środków na pomoc humanitarną w Ukrainie i zadeklarował, że Kanada chętnie przyjmie ukraińskich uchodźców. – Przeznaczymy 117 mln dolarów m.in. na przyspieszenie procedur migracyjnych – oświadczył.