Niemiecka kolej pomaga Ukrainie w eksporcie zboża

Deutsche Bahn (DB) chce zwiększyć swoje wsparcie dla Ukrainy w eksporcie zboża. Szefowa towarowej spółki zależnej DB Cargo, Sigrid Nikutta, powiedziała: „Robimy jako firma wszystko, co w naszej mocy, z poczucia odpowiedzialności społecznej". Dodała, że obecnie DB Cargo, posiadająca spółki zależne w Polsce i Rumunii, wysyła kilka pociągów dziennie ze zbożem do różnych portów morskich.

„Biorąc pod uwagę zagrożenie głodem w niektórych częściach świata i ogromną potrzebę eksportu milionów ton ukraińskiego zboża w świat, w porozumieniu z rządem federalnym będziemy organizować kolejne zamówienia i przejazdy pociągów". Podkreśliła, że w ten sposób wzrośnie eksport produktów rolnych. „Celem jest stworzenie sprawnych połączeń z portami morskimi Morza Północnego, Morza Czarnego i Morza Śródziemnego” – dodała szefowa DB Cargo.

W związku z blokadą ukraińskich portów nad Morzem Czarnym przez Rosję, Ukraina pilnie potrzebuje alternatywnych dróg eksportowych, aby móc wywozić zboże za granicę. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), na Ukrainie zalega obecnie prawie 25 milionów ton zboża. Dlatego kraj ten pilnie poszukuje alternatywnych dróg.

Sigrid Nikutta, szefowa DB Cargo

Sukces „Mostu kolejowego Ukraina”

Ze względu na różne szerokości torów pociągi towarowe muszą być przeładowywane na granicy.

W ciągu trzech miesięcy wojny DB Cargo przetransportowała około 700 kontenerów z pomocą humanitarną na Ukrainę – poinformował rzecznik kolei. Pomoc humanitarna wysyłana jest w ramach akcji „Most kolejowy Ukraina”. Są to darowizny od gmin, firm i osób prywatnych. Wysyłane są liczne artykuły codziennego użytku, żywność, artykuły higieniczne, ale także pomoc techniczna.

Według rzecznika kolei, z okręgu Siegen-Wittgenstein (Nadrenia Północna-Westfalia) dostarczono na przykład kompletną elektrownię wodną z pompami. Ponadto wysłano około 1400 systemów solarnych dla prywatnych gospodarstw domowych, dźwig samochodowy oraz trzy kontenery z karmą dla zwierząt i lekami weterynaryjnymi z berlińskiego zoo dla zoo w Kijowie.

Do trzech pociągów dziennie

W połowie maja Federalny Minister Transportu Volker Wissing ogłosił, że Deutsche Bahn zaczęła wspierać eksport zboża z Ukrainy. Polityk FDP powiedział w Berlinie, że spółka DB Cargo, zajmująca się przewozami towarowymi, pracuje nad stworzeniem systemu połączeń w celu transportu dużych ilości produktów rolnych do portów nad Morzem Północnym i Adriatykiem. DB Cargo ma już doświadczenie we współpracy z prywatnymi eksporterami zboża w Ukrainie. Szef niemieckich kolei Richard Lutz mówił o dwóch do trzech pociągach dziennie wyjeżdżających z Ukrainy przez Polskę oraz dostosowaniu terminali transportujących zboże dalej do Europy Zachodniej.

Część ukraińskiego zboża jest obecnie przekierowywana przez port Konstanca w Rumunii

Zastój w eksporcie zbóż oznacza, że odwoływane są planowane dostawy, zwłaszcza do Afryki Północnej i Azji. Jak oświadczyła niedawno komisarz UE ds. transportu Adina Valean, 20 milionów ton zboża musi pilnie opuścić Ukrainę. Komisja przedstawiła plan działania mający na celu wyprowadzenie eksportu również drogą lądową, tzw. „pasami solidarności”.

Szef niemieckich kolei Lutz dodał, że wsparcie ze strony Komisji Europejskiej jest ważne, aby koleje w krajach UE mogły optymalnie wykorzystać swoje możliwości lokalne. Jeśli do tej pory 90% zboża eksportowano przez porty morskie, to – jak powiedział – na kolei pojawią się ograniczenia przepustowości. „Ale mimo wszystko musimy starać się wywieźć z Ukrainy jak najwięcej" – uważa Lutz.

