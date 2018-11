Niemiecka gospodarka złapała zadyszkę. Spadek PKB

Niemcy zanotowały pierwszy od ponad 3 lat spadek wartości produktu krajowego brutto. Jak podał w środę (14.11.2018) Federalny Urząd Statystyczny, w III kwartale tego roku PKB skurczył się o 0,2% w porównaniu do II kwartału. Po raz ostatni spadek PKB zanotowano w Niemczech na początku 2015 roku i wyniósł on wówczas 0,1%.

Spowolnienie spowodowane jest głównie słabszym eksportem. Z niepełnych jeszcze danych Urzędu wynika, że w III kwartale Niemcy sprzedały mniej towarów za granicę niż w II, wzrósł za to import. Niemcy cierpią z powodu konfliktu handlowego podsycanego przez Stany Zjednoczone. Trudne chwile przeżywa też niemiecka branża samochodowa, która nie zdążyła przestawić się na nowy standard testów emisji spalin WLTP, przez co trzeba było ograniczyć produkcję. Spadła także konsumpcja prywatna.

Eksperci spokojni

Niemieccy ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera spodziewali się spadku PKB w III kwartale, choć prognozowali wartość 0,1%. Ich zdaniem Niemcom nie grozi jednak recesja. Andreas Rees z banku Unicredit uważa, że spadek w III kwartale to „wpadka”, a nie początek recesji. – Wiele niecodziennych czynników przydusiło gospodarkę po wakacjach, problemy ze standardem WLTP obciążyły zarówno produkcję przemysłową jak i eksport. Samo to kosztowało dwie do trzech dziesiątych punktu procentowego – ocenił.

Problemy branży samochodowej odbijają się na eksporcie

Andreas Scheuerle z Dekabanku dodał, że Niemcy nie mają problemu z koniunkturą, tylko z branżą samochodową. – Wiele argumentów przemawia za tym, że po bardzo słonecznym dla koniunktury okresie letnim, nadejdzie dość łagodna jesień. Nie można przy tym wykluczyć jesiennych burz, takich jak III kwartał, ale nie należy spodziewać się mrozu w gospodarce w przyszłym roku – powiedział agencji Reutera.

Także niemiecki rząd nie spodziewa się recesji. „Trzeci kwartał to jedynie przerwa we wzroście” – napisało ministerstwo gospodarki w opublikowanym w środę raporcie miesięcznym. Zdaniem resortu gdyby nie problemy z nowym standardem emisji spalin, PKB byłby dodatni. „Gdy uda się rozładować zator związany z wydawaniem nowych certyfikatów, w ostatnim kwartale doświadczymy kontynuacji wzrostu – oceniło ministerstwo.

Reuter/szym