Niemiecka broń trafia w rejony konfliktów

Niemcy nadal dostarczają broń do krajów zaangażowanych w toczącą się od 2015 roku wojnę domową w Jemenie. Od 8 grudnia 2021 r. do 13 września rząd wydał 14 indywidualnych pozwoleń dotyczących wywozu broni tylko do Kuwejtu na łączną kwotę 1,3 mln euro. Tak wynika z odpowiedzi rządu Niemiec na pytanie Sevima Dagdelena, członka Partii Lewicy w Bundestagu. Dokumentem dysponuje Katolicka Agencja Informacyjna (KNA).

W tym czasie wydano trzy zgody na wysyłkę niemieckiej broni za ok. 377 tys. euro do Egiptu. Na liście odbiorców są także Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Sudan. Kraje te uczestniczą w koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską w wojnie w Jemenie. Dla samej Arabii Saudyjskiej nie zatwierdzono żadnego eksportu sprzętu wojskowego.

„Specjalne zobowiązania” wobec NATO

Ostatnio rzecznik niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Technologii potwierdził w odpowiedzi na zapytanie KNA, że wnioski o eksport do Arabii Saudyjskiej będą nadal odrzucane. Jest jednak pewien szczególny przypadek. „Niemcy wypełniają specjalne zobowiązania wobec sojuszników z NATO. W tych ograniczonych ramach pozwolenia na wywóz są możliwe w drodze wyjątku" – powiedział rzecznik.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej teraz posłowi Dagdelenowi, wśród odbiorców niemieckich dostaw broni są także inne państwa na Bliskim Wschodzie i na Półwyspie Arabskim. Obok Jordanii i Omanu głównym odbiorcą jest Katar, gospodarz tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Rząd Niemiec wydał 46 indywidualnych licencji eksportowych dla tego kraju na kwotę 20,7 mln euro.

Kanclerz Scholz w krajach Zatoki Perskiej

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) odwiedza w ten weekend trzy państwa Zatoki Perskiej – Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Dagdelen skrytykował, że kanclerz stawia na „umowy energetyczne z krwawymi dyktaturami w Zatoce Perskiej", co grozi otwarciem drogi dla kolejnych dostaw broni.

(KNA/ sier)

