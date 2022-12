Niemiecka broń dla Ukrainy. Rusza centrum serwisowe na Słowacji

Nowy ośrodek naprawy i konserwacji broni w pobliżu słowacko-ukraińskiej granicy ma zapewnić dalsze użycie ciężkiej broni w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją. Producent czołgów Krauss-Maffei Wegmann (KMW) organizuje w regionie naprawę ciężkiego sprzętu bojowego, zniszczonego bądź uszkodzonego podczas walk, jak na przykład samobieżne haubicoarmaty (Panzerhaubitze 2000). Podstawą jest międzyrządowa umowa, zawarta pomiędzy Słowacją a niemieckim rządem federalnym.

– Dla nas jest to bardzo istotny wkład we wsparcie ukraińskich sił zbrojnych. Możemy dzięki temu sprawić, by dostarczane przez nas i używane z takim powodzeniem systemy obronne były także stale gotowe do użytku – powiedział Niemieckiej Agencji Prasowej generał brygady Christian Freuding, kierujący specjalnym sztabem ds. Ukrainy przy federalnym ministerstwie obrony, który od niedzieli przebywa z wizytą na Słowacji. – Jest to również przykład dobrej i partnerskiej współpracy między Słowacją a Niemcami – dodał.

Sprzęt w ciągłym użyciu

Niemcy przekazały do tej pory Ukrainie 14 sztuk Panzerhaubitze 2000, 5 wyrzutni rakietowych typu Mars i 30 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard. Do przekazania pozostało jeszcze 7 Gepardów. Ponadto dostarczono 50 opancerzonych pojazdów wojskowych Dingo. Prace naprawcze koncentrują się na razie głównie na niemieckim sprzęcie wojskowym, przy czym Niemcy zamierzają dostarczać Ukrainie także broń innych producentów.

Baza naprawcza („hub”) znajduje się na terenie koszar w pobliżu miasta Michalovce, położonego niecałe 40 kilometrów od ukraińskiej granicy. Ostatnio broń była naprawiana i konserwowana na Litwie. Zużycie sprzętu wojskowego w trakcie walk jest znaczne z powodu wysokiej częstotliwości strzelania, co zauważono na przykładzie Panzerhaubitze 2000. Systemy uzbrojenia są używane do granic swoich zdolności obciążenia „i ponad nie”. A obsługa techniczna nie może być utrzymana na takim poziomie jak w czasach pokoju ze względu na intensywność walk. Dla Ukraińców nie do przecenienia jest fakt, że Panzerhaubitze 2000 posiada dużą siłę rażenia i szybką gotowość bojową po zmianie pozycji. Z tego co wiadomo, jak dotychczas żadna z haubicoarmat nie została przez Rosjan zniszczona.

Niemieckie działo typu Gepard

Zdjęcia uszkodzeń spowodowanych intensywnym użyciem zostały już dokładnie przeanalizowane. Panzerhaubitze 2000 okazała się wyjątkowo wytrzymała – bardziej niż się spodziewano. Jest uważana za jedną z najbardziej nowoczesnych broni artyleryjskich na świecie, chociaż jako system obronny używana jest już od 25 lat. Niektóre z jej komponentów są dzisiaj trudne do zdobycia. Z powodu niedoborów może dojść do sytuacji, że trzeba będzie podjąć decyzję, czy części zamienne zostaną przeznaczone do walk w Ukrainie, czy do utrzymania gotowości bojowej Bundeswehry.

Panzerhaubitze to ciężki system artyleryjski z armatą na pojeździe gąsienicowym, przypominający czołg. Według Bundeswehry przy użyciu standardowej amunicji haubica strzela na odległość 30 kilometrów, a przy zastosowaniu amunicji o zwiększonym zasięgu trafia cele znajdujące się w odległości 40 kilometrów.

Niemcy przekażą Ukrainie także nowoczesne i precyzyjnie kierowane pociski Vulcano, które potrafią zmienić trajektorię lotu i zwiększyć celność uderzenia. W ciągu kilku miesięcy zostanie przekazanych Ukrainie kilkaset sztuk tej amunicji.

(DPA/paw)