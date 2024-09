Zieloni w rozsypce. Zarząd młodzieżówki wystąpił z partii

Pogłębia się kryzys w niemieckiej partii Zielonych. Po rezygnacji jej kierownictwa, z ugrupowania wystąpił w czwartek (26.09.2024) cały dziesięcioosobowy zarząd młodzieżówki. Ogłosili oni, że chcą założyć własny lewicowy ruch. Potrzebna jest „siła polityczna, która będzie walczyć o to, by gospodarka wreszcie służyła ludziom” – oświadczyli.

Decyzja kilka tygodni temu

Dotychczasowe przewodniczące młodzieżówki Svenja Appuhn i Katharina Stolla wyjaśniły w liście do władz ugrupowania, że „niemożliwe jest bycie częścią partii, a jednocześnie zabieganie o zasadniczo inną politykę, niż realizuje ta partia”.

Decyzja o wystąpieniu z szeregów Zielonych zapadła już kilka tygodni temu, czyli przed rezygnacją współprzewodniczacych partii Ricardy Lang i Omida Nouripoura, którzy wyciągnęli konsekwencje z katastrofalnych wyników Zielonych w ostatnich wyborach regionalnych we wschodnioniemieckich landach.

Byli szefowie Zielonych Ricarda Lang (z prawej) i Omid Nouripour Zdjęcie: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

„Partia jak wszystkie inne”

Młodzi działacze nie wierzą w to, że wybór nowych władz ugrupowania doprowadzi do strategicznej i programowej zmiany, która byłaby zgodna z ich przekonaniami. „Lepiej, by nasze drogi się teraz rozeszły i byście mogli dobrze zacząć od nowa” – napisały działaczki młodzieżówki w liście cytowanym przez AFP.

Wskazały też na liczne konflikty programowe w ugrupowaniu, które narastały w ostatnich latach i dotyczyły na przykład utworzenia specjalnego funduszu na wzmocnienie Bundeswehry, zaostrzenia prawa azylowego albo reakcję na protesty przeciwko likwidacji miejscowości Luetzerath w Nadrenii Północnej-Westfalii w związku z rozbudową kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

Zieloni „w coraz większym stopniu stają się partią taką, jak wszystkie inne” – czytamy w oświadczeniu.

Młodzieżówka Zielonych liczy obecnie około 16 tys. członków.

(AFP/widz)