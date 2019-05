Niemieccy konsumenci patrzą optymistycznie w przyszłość

Podczas gdy gospodarka z coraz większym pesymizmem patrzy w przyszłość, nastroje wśród niemieckich konsumentów są niezmiennie znakomite. Koncern badania opinii publicznej GfK w Norymberdze zakłada na rok bieżący wzrost prywatnych wydatków o 1,5 proc – w 2018 wyniósł on 1,1 proc. Konsumenci pozostają więc ostatnim, niezawodnym filarem niemieckiej koniunktury – stwierdzili badacze GfK przedstawiając we wtorek (28.05.2019) w Berlinie aktualny indeks nastrojów konsumenckich. Mała łyżka dziegciu – indeks utrzymuje się na najniższym poziomie od dwóch lat. GfK przeprowadza co miesiąc badania wśród 2 tys. konsumentów w Niemczech

Dobra własna sytuacja finansowa

Niemieccy konsumenci oceniają swoją przyszłą sytuację finansową nieco lepiej niż wcześniej. Przy czym, jak podkreślił ekspert GfK Rolf Bürkl, bardzo stabilne oczekiwania dotyczące dochodów i tak są już na bardzo wysokim poziomie. Wskaźnik oczekiwań wzrósł o 0,9 punktu procentowego do 57,7 procent. Bürkl podkreślił, że ten optymizm wynika przede wszystkim z dobrej sytuacji na rynku pracy, „znaczących” podwyżek emerytur w lipcu i waloryzacji średnich płac zagwarantowanych układami zbiorowymi.

Ale: nad dużymi wydatkami niemiecki konsument już się bardziej zastanawia. Jak zaznacza ekspert GfK Bürkl nastroje konsumenckie są niezmiennie znakomite, co „w świetle ogólnej niepewności w gospodarce jest niezwykle pozytywną wiadomością”.

Pesymistycznie o koniunkturze

Mało optymistycznie konsumenci patrz natomiast na rozwój koniunktury. „Akurat dla kraju eksportowego, jakim są Niemcy, utrzymujące się konflikty handlowe są zagrożeniem. Podobnie odbija się to na rynkach eksportowych, które przechodzą fazę osłabienia koniunktury” – tłumaczy Bürkl.

GfK zakłada, że realne wydatki konsumenckie wzrosną w tym roku o 1,5 procent. Popyt na rynku wewnętrznym pozostaje ważnym elementem koniunktury. „Aby pozostało tak w przyszłości nie może nasilać się niepewność spowodowana sporem handlowym z USA i dyskusja wokół brexitu” – podsumowuje ekspert GfK Rolf Bürkl.