Niemcy zwiększają tempo szczepień

Niemcy ponownie zbliżają się do liczby miliona szczepień dziennie. W środę zaszczepiono w sumie 987 tys. osób. Według danych Instytutu Roberta Kocha (RKI), cztery na pięć osób, które chciały się zaszczepić, otrzymały szczepionkę przypominającą.

We wtorek podano 807 000 dawek. Poprzedni rekord został ustanowiony 9 czerwca z 1,4 mln dawek. W pełni zaszczepionych bez szczepienia przypominającego jest obecnie 68,7 procent populacji i 79,3 procent wszystkich dorosłych powyżej 18 roku życia.

Rząd federalny i rządy krajów związkowych zamierzają do świąt Bożego Narodzenia zaszczepić 30 milionów osób. Taką liczbę podał desygnowany na kanclerza Olaf Scholz z SPD. Z czysto matematycznego punktu widzenia, tempo szczepień musiałoby zostać znacznie zwiększone. Jednak eksperci mocno poddają w wątpliwość osiągnięcie tego celu.

Do tej pory przynajmniej raz zaszczepiło się 59,5 mln osób, a 11,3 mln otrzymało już dawkę przypominającą. Według danych RKI, szczepionka firmy Biontech/Pfizer stanowi 77 procent wszystkich dawek szczepionek podanych do 28 listopada.

Jednocześnie RKI wychodzi z założenia, że wśród dorosłych prawdopodobnie więcej osób jest zaszczepionych niż wynika to z dostępnych danych. System zgłaszania szczepień bowiem nie jest w stanie objąć w stu procentach wszystkich faktycznie zaszczepionych.

Rząd federalny i rządy krajów związkowych dyskutują obecnie nad wprowadzeniem specyficznych dla poszczególnych zawodów, ale także ogólnych szczepień obowiązkowych, które mają być uregulowane ustawą federalną najwcześniej wiosną przyszłego roku. Powszechny obowiązek szczepień w Niemczech pozostaje jednak nadal kontrowersyjny.

Rząd organizuje więcej dawek

W związku z planowanym przyspieszeniem szczepień do końca roku, rząd Niemiec organizuje dodatkowe dawki szczepionek. Zgodnie z informacją ministerstwa zdrowia dla czwartkowej konferencji premierów landów, po negocjacjach z producentem Moderna, dostawa dziesięciu milionów dawek z trzeciego kwartału 2022 roku może zostać przyspieszona w grudniu. Odpowiada to 20 milionom dawek przypominających, ponieważ w przypadku leku Moderna wstrzykuje się tylko połowę dawki. Dodatkowo w grudniu ma nadejść osiem milionów dawek Moderny.

Dopasowane obecnie mają być również dostawy firmy BioNTech. Zgodnie z umową z producentem, część tygodniowych dostaw na grudzień może zostać przyspieszona. Pozwoliłoby to na zwiększenie dostaw do ośrodków szczepień do pięciu milionów dawek w tygodniu od 13 grudnia.

Liczba szczepionek na kolejne tygodnie zostanie odpowiednio zredukowana. Ministerstwo prowadzi również negocjacje z innymi krajami UE, które obecnie nie potrzebują wszystkich swoich dawek BioNTech. Chodzi o możliwość przejęcia dwóch do trzech milionów dodatkowych dawek w grudniu, jak podano.

(DPA/jar)

