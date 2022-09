Niemcy. Zmiana kursu ws. obronności

Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht uprzedziła niemieckie społeczeństwo o przyszłych wyższych wydatkach na Bundeswehrę.

W swoim przemówieniu programowym w poniedziałek (12.9.2022) na temat nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Niemiec Lambrecht odniosła się do konsekwencji „straszliwej rosyjskiej wojny napastniczej w Ukrainie”. Związany z tym przełom – jak mówiła – sprawił, że konieczne jest trwałe wzmocnienie niemieckich sił zbrojnych, a także europejskiego filaru NATO jako całości.

– My, Europejczycy, sami musimy wnieść większy wkład w swoje bezpieczeństwo – podkreśliła Lambrecht, mając na uwadze także coraz większą koncentrację USA w regionie Pacyfiku. – Jeśli chcemy w przyszłości żyć w pokoju i wolności, musimy teraz zmienić kurs – zażądała minister obrony. W Niemczech Bundeswehra „musi być ponownie postrzegana jako centralna instancja dla zabezpieczenia naszego bytu” – wyjaśniła.

Na obronność 2 proc. PKB

Lambrecht wspomniała o pilnie potrzebnym specjalnym funduszu dla Bundeswehry w wysokości 100 mld euro. Ale Niemcy będą też musiały w dłuższej perspektywie zapewnić wystarczająco duże środki, by zrealizować cel NATO, jakim jest przeznaczanie na obronność 2 procent produktu krajowego brutto. Suma ta będzie konieczna, co w ostateczności będzie oznaczało konieczność dokonania zmian w budżecie.

Będą musiały nastąpić również inne niezbędne zmiany – kontynuowała Lambrecht. – W przyszłości obrona kraju i obrona sojusznicza znów znajdzie się na szczycie naszej listy priorytetów – podkreśliła szefowa niemieckiego MON-u. Polityk SPD zakwestionowała również obowiązujące w Niemczech przepisy dotyczące eksportu broni, gdyż utrudniają one europejską współpracę. Na tym polu zapowiedziała odpowiednie zmiany.

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht

Lambrecht zaproponowała ponadto ustanowienie „Dnia bezpieczeństwa narodowego”, kiedy co roku – przy udziale obywateli – będzie się poruszać kwestię bezpieczeństwa na świecie.

Niemiecki rząd i Bundeswehra pracują obecnie nad opracowaniem nowej narodowej strategii bezpieczeństwa. Jej szczegóły mają być znane na przełomie 2022/2023 roku.

Czołgi dla Ukrainy

Christine Lambrecht zadeklarowała wprawdzie dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy, ale na prośbę Kijowa o dostarczenie pojazdów opancerzonych zareagowała powściągliwie. Jak dotąd żaden inny kraj nie dostarczył Ukrainie wyprodukowanych na Zachodzie bojowych wozów piechoty i czołgów – powiedziała Lambrecht. Nie będzie tutaj jednostronnych działań ze strony Niemiec – dodała.

– Porozumieliśmy się, że Niemcy nie będą czynić żadnych jednostronnych działań – powiedziała minister obrony. – Takie jest porozumienie i trzymamy się go – dodała. Mimo to – jak zaznaczyła – niemiecki rząd ponownie rozważył w weekend, jaka dodatkowa pomoc jest możliwa. Należy też dążyć do tzw. wymiany okrężnej z Grecją, aby greckie czołgi sowieckiej konstrukcji mogły zostać udostępnione Ukrainie.

Po raz kolejny Lambrecht zwróciła uwagę, że Niemcy „doszły do własnych granic”, jeśli chodzi o przekazywanie broni z zapasów Bundeswehry. Stwierdziła, że nie jest gotowa narażać zdolności niemieckich sił zbrojnych do działania poprzez realizację dodatkowych dostaw. Celem jest dalsza pomoc Ukrainie, ale „bez zagrażania obronie kraju i sojuszu”.

Kijów chce otrzymać z Niemiec z zapasów przemysłowych pojazdy pancerne typu „Marder”, a także czołgi „Leopard”. Jak na razie niemiecki rząd nie jest do tego przygotowany. W szeregach koalicji rządowej pojawiają się jednak postulaty, aby to zmienić.

(AFP/dom)