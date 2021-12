Niemcy. Zielone światło dla szczepienia młodszych dzieci, ale nie wszystkich

W Niemczech od poniedziałku, 13 grudnia, mają być szczepione na koronawirusa młodsze dzieci, dlatego z napięciem oczekiwano oficjalnego zalecenia ekspertów. Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zaleciła dzisiaj (9.12.2021), by na COVID-19 szczepić jedynie te dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat, które mają choroby współistniejące albo kontakt z pacjentami wysokiego ryzyka. Zdrowe dzieci również mogą być szczepione na życzenie i po konsultacji lekarskiej.

„Brak danych”

Przewodniczący STIKO, Thomas Mertens, uzasadnił ograniczenie zalecenia szczepień dla dzieci w wieku 5-11 lat brakiem danych. – Z punktu widzenia STIKO nie ma obecnie podstawy danych potrzebnej do wydania zalecenia do szczepienia wszystkich dzieci – powiedział wirusolog. – Nie ma bezpośrednich dowodów na istnienie ryzyka związanego ze szczepieniem w tej grupie wiekowej, ale nie ma też wystarczającej pewnej bazy danych, aby jednoznacznie ocenić bezpieczeństwo szczepień – dodał.

Kluczowe badania nad niżej dozowaną szczepionką dla dzieci były zbyt małe, aby wykluczyć bardzo rzadkie działania niepożądane. – To jest problem, z którym musimy się zmierzyć – powiedział Mertens. Nie ma wątpliwości, jeżeli chodzi o skuteczność szczepionki dla dzieci producenta BioNTech/Pfizer – dodał.

Dla dzieci niższa dawka

Specjalna szczepionka dla młodszych dzieci trafi do Niemiec 13 grudnia. Mają one otrzymać jedną trzecią dawki przeznaczonej dla nastolatków i dorosłych. Przewidziane są także dwa szczepienia w odstępie od trzech do sześciu tygodni. – Nawet jeśli zalecenie (STIKO) wejdzie w życie oficjalnie dopiero w przyszłym tygodniu, lekarze mogą już rozpocząć szczepienia, od razu po otrzymaniu szczepionki – powiedział przewodniczący komisji, Thomas Mertens. Dodał, że dzieci nie muszą być szczepione tylko przez pediatrów, mogą być także przez lekarzy rodzinnych.

Mertens podkreślił, że zamiarem komisji STIKO nie było podsycanie różnicy zdań i dlatego w najnowszej rekomendacji dopisano zdanie o możliwości szczepienia, jeśli rodzice lub dzieci wyrażają takie życzenie.

Ważna wytyczna dla lekarzy

Aktualne dane w Niemczech wskazują na wzrost infekcji koronawirusem w szkołach. Ostatnio co czterdziesty uczeń zaraził się koronawirusem lub musiał przebywać w kwarantannie. Na razie szkoły w Niemczech pozostają generalnie otwarte.

W Niemczech zalecenia eksperckiej komisji STIKO odnośnie szczepień są uznawane za standard medyczny i stanowią ważną wytyczną dla lekarzy. Gremium to wielokrotnie dostosowywało swoje zalecenia dotyczące szczepień – w zależności od stanu wiedzy. Również w przypadku dzieci powyżej 12 lat komisja zaleciła początkowo szczepienie tylko dzieci z chorobami współistniejącymi, a później rozszerzyła zalecenie na całą grupę wiekową.

(DPA/dom)