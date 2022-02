Niemcy zgadzają się na eksport broni na Ukrainę

Niemiecki rząd zezwolił Holandii na dostarczenie Ukrainie 400 sztuk broni przeciwpancernej produkcji niemieckiej. Informację tę podała agencja DPA powołując się kręgi rządowe. Niemcy dostarczą również Ukrainie 14 transporterów opancerzonych oraz 10 tys. ton paliwa – podaje „Der Spiegel”. Według niepotwierdzonych informacji niemiecki rząd zamierza także zezwolić Estonii na przekazanie Ukrainie haubic wyprodukowanych jeszcze w NRD.

Do tej pory rząd RFN z zasady odrzucał wszelki eksport broni na Ukrainę, ponieważ jest to obszar kryzysowy. Postawa ta wywołała falę krytyki m. in. w Polsce.

Ukraina od miesięcy domaga się od Niemiec dostaw broni i innego uzbrojenia. Do tej pory rząd niemiecki obiecał jedynie 5000 hełmów, które w sobotę zostały przekazane ukraińskim siłom zbrojnym.

(DPA/du)