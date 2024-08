Niemcy. Zbiegło czterech niebezpiecznych przestępców

W sobotę wieczorem (17.08.) mężczyźni w wieku 27, 28 i 31 lat przebywający na przymusowym leczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w Straubingu we wschodniej Bawarii zaatakowali pracownika szpitala, zmuszając go do otwarcia głównego wejścia, przez które uciekli. Policja rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, wykorzystując śmigłowiec i psy tropiące. Do południa w niedzielę (18.08) nie udało się wytropić zbiegów. Według policji mężczyźni są niebezpieczni. Maja na koncie przestępstwa przeciwko mieniu oraz narkotykowe. Sąd skierował ich na leczenie odwykowe. Policja opublikowała ich zdjęcia i rysopisy oraz ostrzegła przed zbliżaniem się do zbiegów. Każdy, kto zauważy podejrzanych uciekinierów, powinien zadzwonić pod numer alarmowy 110. Z kolei kierowców ostrzeżono przed zabieraniem autostopowiczów.

Apel do mieszkańców

– Bezpieczeństwo i ochrona ludności mają dla nas najwyższy priorytet – oświadczyła w niedzielę bawarska minister ds. społecznych Ulrike Scharf, która zapowiedziała drobiazgowe wyjaśnienie incydentu. – Rozumiem obawy i niepewność obywateli w tej wyjątkowej sytuacji. Proszę, słuchajcie rad policji i zachowujcie się w sposób spokojny i zrównoważony – zaapelowała.

Według policji pracownik szpitala, zaatakowany przez zbiegów, odniósł obrażenia w okolicy twarzy i został hospitalizowany. Prokuratura w Ratyzbonie wszczęła przeciwko uciekinierom śledztwo z powodu niebezpiecznego uszkodzenia ciała i wzięcia zakładnika.

(DPA, AFP/ widz)

