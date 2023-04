Niemcy. Zbadano 7500 przypadków nienawiści w sieci

Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) zbadał tysiące zgłoszeń dotyczących nienawiści w internecie. Istniejący od 1 lutego 2022 w ramach BKI roku Centralny Urząd Zgłaszania Treści Karalnych w Internecie (ZMI) zbadał do końca marca tego roku prawie 7500 przypadków nienawiści i agitacji w sieci, jak powiedział rzecznik BKA w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Trzy czwarte zgłoszonych treści miało „znaczenie kryminalne”. W około 77 procentach ostatecznie rozpatrzonych przypadków ZMI był w stanie wskazać właściwy organ ścigania w jednym z krajów związkowych, zatem domniemani autorzy tych treści mogli być tam badani, dlatego Federalny Urząd Policji Kryminalnej nie ma informacji na temat postępów w dalszym śledztwie.

ZMI rozpoczął swoją pracę w lutym 2022 roku. Podane liczby odnoszą się do końca marca 2023 roku.

Najwięksi gracze nie uznają przepisów

Zgodnie z ustawą o egzekwowaniu prawa w sieci, sieci cyfrowe są zobowiązane do zgłaszania do BKA treści o charakterze przestępczym, które np. stanowią nawoływanie do nienawiści, a nie tylko do ich usuwania. W styczniu 2022, przed powołaniem specjalnego biura, Federalny Urząd Policji Kryminalnej spodziewał się więc około 150 000 nowych postępowań karnych rocznie.

Google, Meta, Twitter i TikTok złożyły jednak pozwy przeciwko poszczególnym przepisom ustawy i dlatego, jak podaje rzecznik BKA, „nie przekazały jeszcze do BKA żadnych zgłoszeń o treściach przestępczych”. 7500 spraw, które przeanalizowała BKA, pochodzi od innych platform.

